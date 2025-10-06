طالبان دو مرکز سواد آموزی زنان در استان بامیان را تعطیل کرد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی به رسانههای افغانستان خبر دادهاند که حکومت محلی طالبان در بامیان، دو مرکز سوادآموزی زنان را تعطیل کرده است.
منابع محلی روز یکشنبه(۱۲ مهر) از این مراکز سوادآموزی «قلم شماره۱» و «قلم شماره۲» نام برده و گفتهاند که با مسدودشدن این مراکز، ۲۰ آموزگار زن از وظایفشان برکنار شدهاند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، مرکز سوادآموزی قلم شماره۱ در مرکز استان بامیان و مرکز دوم در شهرستان یکاولنگ قرار دارند و در این مراکز زنان بزرگسال آموزش میدیدند.
این مراکز که تحت نظارت وزارت معارف (آموزش و پرورش) افغانستان فعالیت میکردند، از سوی حکومت محلی طالبان در استان بامیان مسدود و وسایل آنها جمعآوری شده است.
همچنین گفته میشود که مسئولان ریاست معارف استان بامیان به آموزگاران اطلاع دادهاند که از ماه جاری به بعد، حاضری امضا نکنند و حقوقی برای آنها در نظرگرفته نخواهد شد.
شایان ذکر است، مسئولان حکومت محلی طالبان در بامیان به گونه رسمی در این مورد ابراز نظر نکردهاند.
حکومت طالبان از یکسو آموزش دختران و کار زنان را ممنوع کرده و از سوی دیگر، از ابتدای سال جاری به دلیل کاهش کمکهای بینالمللی، بهدنبال تعدیل نیرو و کاهش تشکیلات اداری است.
