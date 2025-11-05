ممنوعیت ورود زنان بدون برقع به بیمارستان هرات از سوی طالبان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به گزارش منابع رسانهای افغانستان، منابع محلی در استان هرات افغانستان اعلام کردهاند که طالبان روز چهارشنبه، از ورود دهها زن به بیمارستان این استان جلوگیری کردهاند.
به گفته این منابع، طالبان تنها به زنانی اجازه ورود دادهاند که برقع (چادری) به تن داشتهاند، و سایر زنان — از جمله کسانی که با حجاب کامل اما بدون برقع مراجعه کرده بودند — از ورود منع شدهاند.
شماری از شاهدان گفتهاند که ماموران طالبان در محل، چندین زن را مورد ضرب و شتم قرار دادند؛ این در حالی است که در ویدیوهای منتشرشده از مقابل درب ورودی این بیمارستان، جمعی از زنان بدون برقع دیده میشوند که پشت درب ماندهاند.
منابع افزودهاند که در میان زنان متوقفشده، بیماران، کارمندان درمانی و مراجعان عادی حضور داشتهاند.
بسیاری از این زنان پوشش کامل اسلامی داشتهاند، اما به گفته منابع محلی، طالبان تنها استفاده از برقع را مجاز میدانند.
این اقدام تازه طالبان در ادامه محدودیتهای فزاینده علیه زنان افغانستان ارزیابی میشود؛ محدودیتهایی که از آموزش و اشتغال گرفته تا حضور در اماکن عمومی را در بر گرفته است.
