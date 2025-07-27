به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه برزیل روز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور در مراحل نهایی ارائه مداخله رسمی در پرونده شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دیوان بینالمللی دادگستری (لاهه) به اتهام ارتکاب «نسلکشی» در نوار غزه قرار دارد. این تصمیم که با واکنش تند اسرائیل مواجه شده و این رژیم اتهامات را «بیاساس» خوانده، در ادامه موج فزاینده فشارهای بینالمللی برای توقف جنگ در غزه و پاسخگویی به نقض حقوق بشر در سرزمینهای فلسطینی اتخاذ شده است.
وزارت امور خارجه برزیل در بیانیهای صریح اعلام کرد: «جامعه جهانی نمیتواند در برابر جنایات جاری در سرزمینهای فلسطینی بیتفاوت بماند. برزیل معتقد است که دیگر جایی برای ابهام اخلاقی یا انفعال سیاسی وجود ندارد. مصونیت از مجازات، اعتبار نظام حقوقی بینالمللی را تضعیف میکند.» این بیانیه به نقض گسترده حقوق بشر در غزه و کرانه باختری، از جمله حملات به زیرساختهای غیرنظامی، کشتار گسترده غیرنظامیان، بهویژه زنان و کودکان، و استفاده بیرحمانه از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی اشاره دارد. برزیل همچنین به «تجاوز به سرزمینها از طریق زور» و «گسترش شهرکهای غیرقانونی» به عنوان مصادیق نقض حقوق بینالملل انتقاد کرده است.
این اقدام برزیل که به کشورهای دیگری چون شیلی، مکزیک، کلمبیا، بولیوی، لیبی و اسپانیا در حمایت از شکایت آفریقای جنوبی میپیوندد، ریشه در مواضع قاطع لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیسجمهور برزیل، دارد. لولا که در فوریه ۲۰۲۴ به دلیل مقایسه اقدامات اسرائیل در غزه با هولوکاست از سوی دولت نتانیاهو «شخصیت نامطلوب» اعلام شده بود، در اجلاس اخیر بریکس در ریودوژانیرو خواستار اقدامات قاطعتر کشورهای در حال توسعه شد. او اظهار داشت: «ما نمیتوانیم در برابر نسلکشی اعمالشده توسط اسرائیل در غزه، کشتار بیرحمانه غیرنظامیان بیگناه و استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی بیتفاوت بمانیم.»
از منظر حقوقی، شکایت آفریقای جنوبی که در دسامبر ۲۰۲۳ به دیوان لاهه ارائه شد، اسرائیل را به نقض کنوانسیون ۱۹۴۸ پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی متهم میکند. این پرونده با استناد به کشتار گسترده غیرنظامیان، تخریب زیرساختهای حیاتی، ممانعت از ارسال کمکهای بشردوستانه و ایجاد شرایطی برای نابودی فیزیکی گروهی از فلسطینیان، خواستار صدور اقدامات موقت برای توقف عملیات نظامی اسرائیل شده است. دیوان لاهه در احکام ژانویه، مارس و مه ۲۰۲۴ از اسرائیل خواست تا از هرگونه اقدام احتمالی نسلکشی جلوگیری کرده و دسترسی فوری به کمکهای بشردوستانه را تضمین کند، اما گزارشها حاکی از تداوم نقض این احکام است.
برزیل در بیانیه خود به مصادیق مشخصی از جنایات اشاره کرده است، از جمله حمله به تنها کلیسای کاتولیک غزه و آتشسوزی اخیر در کلیسای ارتدکس سنت جورج در شهر طیبه در کرانه باختری. این کشور همچنین به خشونتهای بیامان شهرکنشینان افراطی در کرانه باختری اعتراض کرده و خواستار توقف فوری این اقدامات شده است. لولا، که همواره از راهحل دو کشوری با ایجاد دولت مستقل فلسطینی در مرزهای ۱۹۶۷ حمایت کرده، بر لزوم پایان اشغالگری اسرائیل برای دستیابی به صلح پایدار تأکید کرده است.
این تصمیم برزیل در حالی اعلام میشود که سازمانهای بشردوستانه، از جمله عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، هشدار دادهاند که محدودیتهای شدید اسرائیل بر ارسال کمکهای بشردوستانه، غزه را در آستانه قحطی گسترده قرار داده است. فیلیپ لازارینی، رئیس آنروا، اظهار داشته: «مردم غزه نه زندهاند و نه مرده، بلکه به مثابه اجساد متحرکاند.» او از وجود ۶,۰۰۰ کامیون کمکهای غذایی و پزشکی در انتظار مجوز ورود در مرزهای مصر و اردن خبر داده است.
دیپلماسی برزیل همچنین به حملات مکرر به غیرنظامیان در نقاط توزیع کمکهای بشردوستانه اشاره کرده و آن را مصداق «نقض فاحش حقوق بشر» دانسته است. این در حالی است که از اکتبر ۲۰۲۳، نیروهای اسرائیلی حدود ۶۰,۰۰۰ فلسطینی را در حملات هوایی، بمباران و تیراندازی کشتهاند که اکثریت آنها زنان و کودکان بودهاند.
