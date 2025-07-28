کنفرانس سازمان ملل درباره فلسطین آغاز شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از الجزیره، ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، در جلسه افتتاحیه، این کنفرانس را «نقطه عطفی» برای اجرای راه حل دو کشوری خواند و تأکید کرد که کشورش شتابی غیرقابل توقف را به سوی یک راه حل سیاسی در خاورمیانه آغاز کرده است.

او همچنین خواستار پایان جنگ و رنج در نوار غزه و آغاز آتش‌بس دائمی شد و خاطرنشان کرد که «غیرقابل قبول است که کودکان و زنان در حین دریافت کمک» در این منطقه محاصره شده هدف قرار گیرند.

او تأکید کرد که باید از پایان جنگ علیه غزه به پایان کل درگیری اسرائیل و فلسطین گذار صورت گیرد.

نقطه عطف

از سوی دیگر، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، این کنفرانس را «نقطه عطفی» برای فعال کردن راه حل دو کشوری و پایان دادن به اشغال فلسطین توسط اسرائیل دانست.

او از اعلام امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، مبنی بر قصد کشورش برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین تقدیر کرد و تأکید کرد که دستیابی به ثبات در منطقه با اعطای حقوق مردم فلسطین آغاز می‌شود.

وی همچنین خواستار پایان فوری «فاجعه انسانی» در غزه به دلیل نقض حقوق فلسطینیان توسط اسرائیل شد و تأکید کرد که طرح صلح عربی، مبنای جامعی برای هرگونه راه حل عادلانه و جامع برای مسئله فلسطین است.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در سخنان خود تصریح کرد: راه حل دو کشور تنها چارچوبی است که ریشه در قوانین بین‌المللی دارد و توسط مجمع عمومی تأیید و از حمایت بین‌المللی برخوردار است.

او هشدار داد که این راه حل اکنون «دورتر از همیشه» است و خواستار آن شد که این کنفرانس نقطه عطفی برای پایان دادن به اشغال اسرائیل و دستیابی به صلح در منطقه باشد.

به گفته گوترش درگیری فعلی در غزه، منطقه و کل جهان را بی‌ثبات می‌کند و پایان دادن به آن نیازمند اراده سیاسی است. او همچنین الحاق تدریجی کرانه باختری اشغالی را که آن را «غیرقانونی» دانست، محکوم کرد و خواستار توقف آن شد.

آخرین تلاش برای احیای راه حال دو کشوری

قرار بود کنفرانس بین‌المللی راه‌حل دو کشوری از ۱۷ تا ۲۰ ژوئن در نیویورک برگزار شود تا نقشه راهی برای ایجاد کشور فلسطین تدوین شود. با این حال، حمله اسرائیل به ایران در ۱۳ ژوئن باعث شد چندین هیئت نمایندگی خاورمیانه از شرکت در این کنفرانس انصراف دهند و این امر منجر به تعویق آن شد.

به گفته منابع دیپلماتیک، دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، فشار دیپلماتیک گسترده‌ای را برای جلوگیری از شرکت دولت‌ها در این کنفرانس اعمال کرد و با ارسال تلگراف‌هایی از آنها خواست که در این کنفرانس شرکت نکنند.

این کنفرانس در زمانی برگزار می‌شود که اسرائیل، با حمایت آمریکا، از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به جنگ نسل‌کشی خود در نوار غزه ادامه داده است. بیش از ۲۰۴۰۰۰ فلسطینی کشته و زخمی شده‌اند که بیشتر آنها کودک و زن هستند و بیش از ۱۰۰۰۰ نفر مفقود شده‌اند. صدها هزار نفر آواره شده‌اند و قحطی جان بسیاری را گرفته است.

با توجه به بن‌بست مذاکرات و تجاوزات مداوم علیه غزه و کرانه باختری، از جمله قدس اشغالی، بسیاری این کنفرانس را آخرین تلاش بین‌المللی برای احیای روند سیاسی به سمت راه‌حل دو کشور می‌دانند.

