به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ۴ اکتبر ۲۰۲۵، سانا تاکایچی، وزیر سابق امنیت اقتصادی، با کسب ۱۸۵ رأی در دور دوم انتخابات داخلی حزب لیبرال دموکرات (LDP) ژاپن، به‌عنوان رئیس جدید این حزب انتخاب شد. این پیروزی، او را در مسیر نخست‌وزیری قرار داده و انتظار می‌رود در نشست آتی پارلمان در ۱۵ اکتبر، به‌عنوان اولین نخست‌وزیر زن ژاپن برگزیده شود. نیویورک تایمز این رویداد را «گامی تاریخی در کشوری با تعداد اندک سیاستمداران زن» توصیف کرده است.

تاکایچی، ۶۴ ساله، که پیش‌تر به‌عنوان چهره‌ای محافظه‌کار و از نزدیکان شینزو آبه، نخست‌وزیر فقید، شناخته می‌شد، در سخنرانی پیروزی خود بر اتحاد حزب و رسیدگی به مشکلات اقتصادی مانند تورم تأکید کرد. او با اشاره به چالش‌های پیش رو، اظهار داشت: «خودم را برای کار شبانه‌روزی آماده کرده‌ام و واژه تعادل کار و زندگی را کنار می‌گذارم.» او همچنین قول داد با «همه نسل‌ها» برای بازسازی اعتماد به حزب همکاری کند.

رسانه‌های جهانی این انتخاب را با لقب‌هایی چون «بانوی آهنین ژاپن» و مقایسه با مارگارت تاچر، نخست‌وزیر سابق بریتانیا، ستوده‌اند. با این حال، برخی تحلیلگران مانند جف کینگستون از دانشگاه تمپل توکیو هشدار داده‌اند که دیدگاه‌های محافظه‌کارانه تاکایچی، از جمله مخالفت با ازدواج همجنس‌گرایان و قانون نام خانوادگی جداگانه برای زوج‌ها، ممکن است حمایت گسترده‌تر مردمی را به چالش بکشد.

تاکایچی که سابقه فعالیت به‌عنوان نوازنده درام در یک گروه هوی متال و مجری تلویزیون را دارد، مسیر غیرمعمولی را تا رسیدن به این جایگاه پیموده است. او که در خانواده‌ای غیرسیاسی در نارا متولد شد، پس از تجربه کار در دفتر یک نماینده کنگره آمریکا و تحصیل در مؤسسه ماتسوشیتا، وارد سیاست شد و از سال ۱۹۹۳ تاکنون ۱۰ بار به‌عنوان نماینده پارلمان انتخاب شده است.

با وجود اقلیت بودن حزب لیبرال دموکرات در هر دو مجلس ژاپن، تاکایچی بر همکاری با احزاب دیگر برای پیشبرد سیاست‌هایی مانند اصلاح قانون اساسی و تقویت امنیت ملی تأکید دارد. جهان اکنون منتظر است تا ببیند چگونه این «ستاره محافظه‌کار»، به‌عنوان اولین نخست‌وزیر زن ژاپن، کشور را در برابر چالش‌های داخلی و بین‌المللی هدایت خواهد کرد.

..............................

پایان پیام/