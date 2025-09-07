به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیگرو ایشیبا، نخست‌وزیر ژاپن، در کنفرانسی مطبوعاتی استعفای خود را اعلام کرد و دستیابی به توافقی در مذاکرات تعرفه‌ای با آمریکا و جلوگیری از شکاف در حزب لیبرال دموکرات را دلایل اصلی این تصمیم دانست. او که در انتخابات بعدی حزب شرکت نمی‌کند، متعهد شد تا انتخاب جانشین به وظایف خود ادامه دهد.



شیگرو ایشیبا در کنفرانس مطبوعاتی گفت: «تصمیم گرفتم از ریاست حزب لیبرال دموکرات کناره‌گیری کنم و به دبیرکل موریاما دستور داده‌ام انتخابات موقت را آغاز کند.» او امضای یادداشت تفاهم با آمریکا و صدور فرمان اجرایی رئیس‌جمهور این کشور در ۵ سپتامبر را نقطه عطفی در مذاکرات تعرفه‌ای خواند و افزود این تصمیم با باور او به کناره‌گیری در زمان مناسب همخوانی دارد. ایشیبا این انتخاب را «دردآور» توصیف کرد و گفت ادامه بررسی درخواست‌های انتخابات زودهنگام می‌توانست حزب را دچار اختلافات عمیق کند.

مواضع سیاست خارجی ایشیبا با اتهام استانداردهای دوگانه مواجه شد. او حمله آمریکا به ایران را نشانه «عزم جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته‌ای» دانست، اما درباره قانونی بودن آن اظهارنظر نکرد. در مقابل، حمله اسرائیل به ایران در ۱۳ ژوئن را «کاملاً غیرقابل قبول» خواند. تایساکو هیگاشی، استاد دانشگاه سوفیا، این تفاوت را «دیپلماسی دوگانه» نامید و حمله آمریکا را «پیشگیرانه» و غیرقانونی دانست. مقامات وزارت خارجه ژاپن نگران بودند که مخالفت با آمریکا به روابط دوجانبه در مذاکرات تعرفه‌ای آسیب بزند.

در موضوع فلسطین، ژاپن تحت رهبری ایشیبا با احتیاط عمل کرد و حمایت از بحران انسانی غزه را با روابط با آمریکا و اسرائیل، که مخالف به رسمیت شناختن فلسطین هستند، سنجید. اقدامات اروپا برای به رسمیت شناختن فلسطین ژاپن را به بازنگری واداشت، اما ملاحظات آمریکا پررنگ بود، همان‌طور که در دیدار ۷ آگوست تاکشی ایوایا، وزیر خارجه، با گروهی فراحزبی دیده شد. این رویکرد با سیاست آمریکا، مانند ممانعت از حضور محمود عباس در مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۹ آگوست با محدودیت ویزا، همخوانی داشت که مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، آن را مانعی برای صلح خواند.

ایشیبا در پایان گفت: «از این کناره‌گیری عمیقاً متأسفم. تا پایان دوره‌ام برای مردم تلاش می‌کنم و از شما درک می‌خواهم.» حزب لیبرال دموکرات حالا باید رهبر جدید را انتخاب کند، با تمرکز بر اجرای توافقات تعرفه‌ای، همکاری با اپوزیسیون و بازسازی اعتماد عمومی.

