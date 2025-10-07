به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پوستر فیلم سینمایی «مجنون» به کارگردانی مهدی شامحمدی و تهیه‌کنندگی عباس نادران رونمایی شد.

این فیلم که روایت‌گر وطن‌دوستی و حماسه برادران شهید زین‌الدین است، از ۱۶ مهرماه اکران می‌شود.

«مجنون» محصول سازمان اوج است و در جشنواره فیلم فجر بهترین فیلم شد و چهار سیمرغ بلورین گرفت. مجید انتظامی پس از ده سال با ساخت موسیقی این فیلم بازگشت و سیمرغ بلورین گرفت.

سجاد بابایی، شبنم قربانی، بهزاد خلج، محمد رشنو، سید مهدی حسینی، افشین حسنلو و حسام منظور در فیلم سینمایی «مجنون» به ایفای نقش پرداخته‌اند.



