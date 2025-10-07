  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران

پوستر فیلم سینمایی «مجنون»؛ روایتی از شهیدان زین‌الدین رونمایی شد + پوستر

۱۵ مهر ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۸
کد خبر: 1735886
پوستر فیلم سینمایی «مجنون»؛ روایتی از شهیدان زین‌الدین رونمایی شد + پوستر

این فیلم که روایت‌گر وطن‌دوستی و حماسه برادران شهید زین‌الدین (مهدی و مجید) است، از ۱۶ مهرماه اکران می‌شود.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پوستر فیلم سینمایی «مجنون» به کارگردانی مهدی شامحمدی و تهیه‌کنندگی عباس نادران رونمایی شد.

این فیلم که روایت‌گر وطن‌دوستی و حماسه برادران شهید زین‌الدین است، از ۱۶ مهرماه اکران می‌شود.

«مجنون» محصول سازمان اوج است و در جشنواره فیلم فجر بهترین فیلم شد و چهار سیمرغ بلورین گرفت. مجید انتظامی پس از ده سال با ساخت موسیقی این فیلم بازگشت و سیمرغ بلورین گرفت. 

سجاد بابایی، شبنم قربانی، بهزاد خلج، محمد رشنو، سید مهدی حسینی، افشین حسنلو و حسام منظور در فیلم سینمایی «مجنون» به ایفای نقش پرداخته‌اند.

پوستر فیلم سینمایی «مجنون»؛ روایتی از شهیدان زین‌الدین رونمایی شد + پوستر


..........................

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha