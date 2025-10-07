به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با صدور اطلاعیهای از برگزاری راهپیمایی محکومیت جنایات رژیم نامشروع و غاصب صهیونیستی، همزمان با سراسر کشور، پس از اقامه نماز جمعه 18 مهر 1404 در استان خبر داد.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
با توجه به استمرار جنایات رژیم دیوسرشت و کودککش صهیونیستی علیه مردم مظلوم و قهرمان فلسطین در سایه حمایت استکبار جهانی به ویژه شیطان بزرگ آمریکای جهانخوار و ضرورت حمایت همهجانبه از مردان بیدفاع، زنان بیپناه و کودکان بیگناه غزه، تظاهرات محکومیت جنایات رژیم نامشروع و غاصب صهیونیستی همزمان با سراسر کشور، پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه مورخ ۱۸ مهرماه در همه میعادگاههای استان گیلان و در شهر رشت از میدان مصلی تا سهراه منظریه برگزار میشود.
روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان ضمن بزرگداشت هفتم اکتبر، دومین سالروز آغاز عملیات پیروزمندانه «طوفان الاقصی»، از مردم انقلابی، غیور و ولایتمدار استان دعوت مینماید تا با حضور گسترده، پرشور و دشمنشکن خود در تظاهرات ضدصهیونیستی روز جمعه، یکبار دیگر حمایت همهجانبه و همبستگی ناگسستنی با مردم مظلوم و قهرمان غزه را اعلام نمایند و با محکوم کردن قاطعانه نسلکشی و جنایات ضدبشری رژیم دژخیم و خونآشام صهیونیستی، اوج نفرت و انزجار از دسیسههای شرورانه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار را به نمایش بگذارند.
