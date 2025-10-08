به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جورجا ملونی نخستوزیر ایتالیا اعلام کرد که وی به همراه وزیران دفاع و امور خارجه این کشور به دادگاه جنایی بینالمللی ارجاع داده شدهاند.
این اقدام در پی اتهام همدستی در نسلکشی مرتبط با حملات اسرائیل به نوار غزه صورت گرفته است.
ملونی در گفتوگویی اظهار داشت که گویدو کروزتو وزیر دفاع و آنتونیو تایانی وزیر امور خارجه نیز مشمول این پرونده شدهاند.
وی همچنین افزود که به باور او، روبرتو سینگولانی رئیس گروه دفاعی «لئوناردو»، نیز ممکن است در این پرونده تحت پیگرد قرار گیرد.
نخستوزیر ایتالیا با ابراز شگفتی از این اقدام گفت: «فکر نمیکنم موردی مشابه این در جهان یا تاریخ وجود داشته باشد.»
او جزئیاتی درباره فرد یا نهادی که این شکایت را مطرح کرده، ارائه نکرد.
در هفته گذشته، ایتالیا شاهد تظاهرات گستردهای بود که طی آن صدها هزار نفر به خیابانها آمدند و علیه کشتار جمعی در غزه اعتراض کردند. معترضان انتقادات شدیدی را متوجه ملونی و سیاستهای دولت او کردند.
دولت راستگرای ملونی که حامی سرسخت اسرائیل محسوب میشود، اخیراً از آنچه «حمله نامتناسب» به غزه خوانده شده، فاصله گرفته است. با این حال، ایتالیا هیچگونه روابط تجاری یا دیپلماتیک خود را با اسرائیل قطع نکرده و همچنان از به رسمیت شناختن کشور فلسطین خودداری میکند.
ملونی گفت: «هر کسی که از وضعیت مطلع باشد، میداند که ایتالیا پس از ۷ اکتبر هیچ مجوزی برای ارسال سلاح جدید به اسرائیل صادر نکرده است.»
در واکنش به این اظهارات، سخنگوی شرکت لئوناردو اعلام کرد که سینگولانی پیشتر در مصاحبهای هرگونه ارتباط شرکت با نسلکشی را «اتهامی بسیار خطرناک و ساختگی» خوانده بود.
..................................
پایان پیام/ 167
نظر شما