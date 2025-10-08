ارائه تصویر درست از ایران، مأموریت اصلی رایزنان فرهنگی در شرایط حساس کنونی است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جمع رایزنان فرهنگی جدیدالانتصاب با اشاره به شرایط حساس کنونی، بر لزوم رویکرد متفاوت در فکر و عمل مسئولان تأکید و خاطرنشان کرد: تصمیم و عملکرد امروز ما، آینده را می‌سازد.

وی با بیان اینکه مسئله اصلی در دیپلماسی فرهنگی برای ما، تصویر ایران است، اظهار داشت: دشمن می کوشد تصویر نادرستی از کشور ارائه دهد تا زمینه را برای هر اقدام علیه ما فراهم کند. بنابراین، ارائه یک تصویر درست و واقعی از ایران، کار دشمن را سخت می‌کند. در این شرایط، رایزنان فرهنگی باید صدای ایران باشند و این صدا باید به گوش برسد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر لزوم تغییر رویکرد از دولت‌محوری به ملت‌محوری تأکید و گفت: ارتباطات باید بیشتر با مردم و ملت‌ها باشد، چرا که ملت‌ها پایدارند و باید از ظرفیت‌های مردمی در داخل و خارج بهره ببریم و مراکز غیردولتی طرفین را فعال کنیم.

صالحی بر وجوب هم‌افزایی با دستگاه‌های مربوطه، به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید و خاطرنشان کرد: رایزنان فرهنگی باید شناخت جامعی از ظرفیت‌های این وزارتخانه پیدا کنند و کانال‌های ارتباطی با آن تشکیل دهند.

وی با اشاره به حضور پنج تا شش میلیون ایرانی در خارج از کشور، آنان را فرزندان این آب و خاک خواند و بر لزوم برنامه‌ریزی مدون برای بهره‌برداری از ظرفیت‌ها و ارائه خدمات به آنان تأکید کرد و حوادث اخیر را گواهی بر تعلق‌خاطر ایرانیان خارج از کشور به میهن دانست.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اسلامیت، انقلابی بودن و ایرانی بودن را سه مولفه هویتی جمهوری اسلامی ایران برشمرد و گفت: برای ارائه هویت ایرانی، ابتدا باید رایزنان، ایران را بهتر بشناسند.

وی تأکید کرد: ایران معاصر فرهنگی باید مورد توجه قرار گیرد تا تصویری زنده از کشور ارائه شود و همه چیز معطوف به گذشته نباشد.

بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانشگاهی و ارتقای مناسبات حوزوی و دانشگاهی، به‌ویژه در حوزه ایران‌شناسی، از دیگر مواردی بود که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر آن تأکید کرد.

صالحی تصریح کرد: از دیگر وظایف رایزنان فرهنگی حمایت از ایران‌شناسان و پژوهشگران دانشگاهی است که قصد مطالعه در این حوزه را دارند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان، با اشاره به فرصت پیش‌روی هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اعظم(ص)، بر لزوم بهره‌برداری از این مناسبت تأکید کرد.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸

