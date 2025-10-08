بازداشت ۱۰ تروریست از جمله دو زن توسط اطلاعات عراق

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان اطلاعات نظامی عراق امروز اعلام کرد که در عملیات‌های امنیتی متعدد، موفق به بازداشت ۱۰ نفر از عناصر تروریستی در مناطق مختلف کشور شده است که در میان آنان دو زن نیز حضور دارند.

در بیانیه‌ای که این اداره به رسانه «بغداد الیوم» ارائه داده، آمده است: «در پی عملیات‌های ویژه و بر اساس اطلاعات دقیق و کمین‌های حساب‌شده، بخش اطلاعات و امنیت تیپ شانزدهم پیاده‌نظام با همکاری سایر نهادهای امنیتی، توانست ۱۰ تروریست از جمله دو زن را دستگیر کند.»

طبق این گزارش، افراد بازداشت‌شده تحت پیگرد قانونی بر اساس قانون مبارزه با تروریسم قرار داشته‌اند.

اداره اطلاعات نظامی تأکید کرده که این عملیات‌ها در راستای ادامه تلاش‌های این نهاد برای تعقیب بقایای گروه‌های تروریستی و خشکاندن منابع آن‌ها به‌منظور حفظ امنیت شهروندان صورت گرفته است.

افراد بازداشت‌شده طبق روال قانونی به مراجع ذی‌ربط تحویل داده شده‌اند تا مراحل قضایی آن‌ها پیگیری شود.

