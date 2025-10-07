به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع مطلع امروز سه‌شنبه از خروج کاروانی متشکل از حدود ۲۰ کامیون از پایگاه نظامی الحریر در نزدیکی اربیل به‌سوی مرز عراق و سوریه خبر داد.

این منبع در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومة» اعلام کرد: «کاروان از دروازه اصلی پایگاه الحریر خارج شد و در طول مسیر زمینی به‌سوی مرز عراق و سوریه، با پشتیبانی چند فروند بالگرد آپاچی، امنیت هوایی آن تأمین شد.»

وی افزود: «این کاروان نخستین مورد از این نوع در روزهای اخیر است، چرا که حرکت کاروان‌ها میان پایگاه الحریر و سایر پایگاه‌ها، چه در سوریه و چه به‌سوی پایگاه عین‌الاسد، مدتی متوقف شده بود.»

به گفته این منبع، محتوای دقیق کامیون‌ها مشخص نیست، اما به نظر می‌رسد حامل تجهیزات لجستیکی برای پایگاه‌های آمریکایی مستقر در خاک سوریه باشند.

