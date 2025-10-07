خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا: عملیات طوفانالاقصی، که در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ توسط جنبشهای مقاومت فلسطینی به رهبری حماس اجرا شد، نه تنها یک اقدام نظامی، بلکه نمادی از بیداری ملت فلسطین در برابر اشغالگری رژیم صهیونیستی بود.
این عملیات، که شامل نفوذ گسترده به سرزمینهای اشغالی و شلیک هزاران موشک بود، ریشه در سالها سرکوب، نسلکشی و نقض حقوق بشر از سوی رژیم اشغالگری به نام اسرائیل دارد. فلسطینیها، پس از تحمل چندین دهه جنایات سیستماتیک، چارهای جز مقاومت مسلحانه ندیدند تا صدای خود را به جهان برسانند.
با وجود همه تبیینهایی که صورت گرفته، باز هم نیاز است تا به این پرسش پاسخ گفته شود که «چرا طوفانالاقصی انجام شد و یا چرا باید انجام میگرفت؟» بهویژه این که عدهای بعد از ۷ اکتبر و با دیدن صحنههای جنایات رژیم صهیونی در غزه، اصل این عملیات را زیر سوال بردند.
در نتیجه بررسی علل وقوع این عملیات و نتایج آن، با تمرکز بر اینکه چگونه این رویداد، محور مقاومت را در عرصه جهانی تقویت کرد، و در نهایت، ترسیمی از آینده مقاومت در فلسطین ارائه داد، ضروری مینماید.
زمینه تاریخی؛ چندین دهه جنایت و حق دفاع فلسطینیها
تاریخ اشغال فلسطین از سال ۱۹۴۸ آغاز شد، زمانی که رژیم صهیونیستی با حمایت قدرتهای استعماری، میلیونها فلسطینی را آواره کرد و آنچه را که «نکبه» (فاجعه) نامیده میشود، رقم زد. از آن زمان، جنایات رژیم شامل نسلکشی سیستماتیک، تخریب روستاها، شهرکسازی غیرقانونی در کرانه باختری و قدس، و محاصره خفقانآور نوار غزه بوده است.
گزارشهای متعدد بینالمللی، از جمله از سازمان ملل و عفو بینالملل، نشان میدهد که رژیم صهیونیستی بیش از ۷۰ سال است که حقوق فلسطینیها را نقض میکند و این علاوه بر جنایات بیشماری است که در موارد متعدد از قلم سازمانهای به اصطلاح حقوق بشری افتاده است: کشتار غیرنظامیان در جنگهای ۱۹۶۷، ۱۹۷۳، و عملیاتهای نظامی مانند «سرب گداخته» در ۲۰۰۸-۲۰۰۹ که هزاران قربانی برجای گذاشت.
در دهههای اخیر، این جنایات تشدید شده، تخریب منازل فلسطینی، بازداشتهای خودسرانه کودکان، و حملات مکرر به مسجدالاقصی، که نماد هویت اسلامی و فلسطینی است.
رژیم صهیونیستی با حمایت بیقیدوشرط آمریکا و غرب، سیاستهای آپارتاید را اجرا کرده و فلسطینیها را در زندانهای روباز محبوس نگه داشته است. این سرکوبها، همراه با تلاش برای یهودیسازی قدس و الحاق اراضی اشغالی، فلسطینیها را به نقطهای رساند که مقاومت مسلحانه تنها گزینه باقیمانده بود.
سخن رهبر انقلاب در نماز جمعه تاریخی نصر نیز بر همین موارد استوار بود که فرمودند: «ملت فلسطین حق دارد در مقابل دشمنی که خاک او را تصرف کرده، خانهی او را اشغال کرده، مزرعهی او را ویران کرده، زندگی او را تباه کرده بِایستد».
بنابراین، طبیعی است که فلسطینیها از هر راهی که بتوانند برای دفاع از خود و سرزمینشان استفاده کنند. در حقیقت، آنها در طوفانالاقصی، هر چند در ظاهر، حملهکننده بودند، اما براساس احکام اسلامی و همین قوانین بینالمللی، در واقع، در حال دفاع از خود بودند که چه در حالت عادی و چه در حالت غیرعادی، همواره مورد تهاجم صهیونیستها قرار گرفتهاند.
همچنانکه حماس در گزارش رسمی خود، عملیات طوفانالاقصی را پاسخی به پروژه استعماری و صهیونیستی توصیف و تأکید کرد که این عملیات، بخشی از مبارزه طولانیمدت برای آزادی است. بدون این زمینه تاریخی، درک عملیات ۷ اکتبر ناممکن است؛ فلسطینیها نه مهاجم، بلکه قربانیان اشغالگری هستند که مجبور به دفاع از خود شدند.
محرکهای مستقیم؛ اوجگیری خشونت و شرایط غیرعادی غزه
در سالهای پیش از عملیات، محرکهای مستقیم متعددی وجود داشت که جرقه این رویداد را زد. افزایش حملات شهرکنشینان صهیونیست به فلسطینیها در کرانه باختری، که منجر به کشته شدن صدها غیرنظامی شد، همراه با محاصره ۱۶ ساله غزه که بیش از دو میلیون نفر را در فقر و گرسنگی فرو برده بود، شرایط را غیرقابل تحمل کرد.
رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۳، با دولت راستگرای نتانیاهو، سیاستهای تهاجمیتری اتخاذ کرد: تلاش برای کنترل کامل مسجدالاقصی، که نام عملیات ۷ اکتبر نیز از آن الهام گرفته شد، و نرمالسازی روابط با برخی کشورهای عربی «بدون حل مسئله فلسطین». مردم غزه در یک شرایط عادی قرار نداشتند. صهیونیستها با پشتیبانی آمریکا و غرب و در سایه سکوت یا همدستی برخی کشورهای منطقه، غزه را به بزرگترین زندان روباز دنیا تبدیل کردند. وقتی مردم غزه سالها در محاصره و تنگنا قرار گرفتهاند و از زندگی عادی و ابتداییترین حقوق، محروم هستند، انتظار چه اقدامی از آنها داریم؟!
این اقدامات، همراه با نادیده گرفتن قطعنامههای سازمان ملل و ادامه شهرکسازی، فلسطینیها را متقاعد کرد که مذاکرات صلح بیفایده است. عملیات طوفانالاقصی، ۵۰ سال پس از جنگ ۱۹۷۳، نماد بیداری دوباره محور مقاومت بود و نشان داد که فلسطینیها دیگر نمیتوانند منتظر کمکهای بینالمللی بمانند؛ همچنانکه بعد از کشتار وحشیانه زنان و کودکان در غزه (بعد از ۷ اکتبر) بیعملی سازمانهای بینالمللی و حتی کشورهای اسلامی در کمکرسانی به آنها، این مسئله را بیش از هر زمان دیگری ثابت کرد و بازداشت اعضای کاروان پایداری (صمود) در روزهای اخیر نیز مؤید این موضوع شد.
این عملیات، نتیجه مستقیم انباشت خشم از جنایات رژیم بود که شامل بمبارانهای مداوم غزه و کشتار زنان و کودکان میشد. این را هم اضافه کنیم که به دلیل شرایط رسانهای که در دنیا حاکم بود، به رغم تجاوزات و وحشیگریهای رژیم صهیونیستی، متاسفانه فلسطینیها و مسئله فلسطین با بیاعتنایی و غفلت جهانی روبرو میشد.
اجرای عملیات؛ نماد قدرت و شجاعت مقاومت
عملیات طوفانالاقصی با نفوذ زمینی، دریایی و هوایی به عمق سرزمینهای اشغالی آغاز شد و هزاران موشک به سمت اهداف صهیونیستی شلیک گردید. این عملیات، که توسط گردانهای قسام و دیگر گروههای مقاومت اجرا شد، در دستاورد اول ضربهای کاری به اسطوره شکستناپذیری ارتش رژیم وارد کرد. با وجود تلفات سنگین در میان غیرنظامیان، گزارش حماس تأکید دارد که مقاومت بر اصول اسلامی پایبند بود و هدف اصلی، مقابله با اشغالگری بود. این اقدام، نه تنها یک عملیات نظامی، بلکه پیامی جهانی بود که فلسطین زنده است و مقاومت ادامه دارد.
نتایج و دستاوردها؛ انزجار جهانی، پیروزی استراتژیک و خنثیسازی نقشههای شوم
با گذشت دو سال از عملیات (تا اکتبر ۲۰۲۵)، نتایج آن فراتر از تصور اولیه بوده است. علیرغم شهادت رهبران کلیدی مقاومت مانند یحیی سنوار و اسماعیل هنیه، و تلفات انسانی سنگین در غزه، عملیات طوفانالاقصی پیروزیهای استراتژیکی به ارمغان آورد. انزجار جهانی از رژیم صهیونیستی به اوج رسید؛ اعتراضات میلیونی در سراسر جهان، از اروپا تا آمریکا، جنایات رژیم در غزه را محکوم کرد و حمایت از تشکیل کشور فلسطین افزایش یافت. اقتصاد رژیم ضربه خورد، شهرکنشینان از مستعمرات گریختند، و نرمالسازی روابط با کشورهای عربی متوقف شد. کمیسیونهای سازمان ملل، رژیم را به نسلکشی متهم کردند و افکار عمومی جهانی، بهویژه نسل جوان، به سمت حمایت از فلسطین گرایش یافت. این عملیات، محور مقاومت را در منطقه تقویت کرد، ائتلافهای غربی را به چالش کشید و زخمهای عمیقی بر اعتبار رژیم وارد آورد. در عرصه جهانی، فلسطین از حاشیه به مرکز توجه آمد و عملیات ۷ اکتبر، آغاز افول اشغالگری شد.
طوفانالاقصی باعث شد:
- مردمی مظلوم و محاصرهشده توانستند یک ضربه اطلاعاتی و نظامی تاریخی به رژیمی بزنند که دارای پیشرفتهترین امکانات نظامی و امنیتی است و از حمایت خاص آمریکا و غرب بهره میبرد. این ضربه آنچنان سخت بود که اکنون بیش از یک سال است که صهیونیستها به دنبال اعاده حیثیت برباد رفته خود هستند. به خلاف جنگهای سالهای اخیر این رژیم با گروههای مقاومت فلسطین که پس از گذشت چند روز، دیگر مانند قبل به جنگ ادامه نمیدادند.
- وقتی جنبشی مانند حماس اینگونه میتواند آبروی رژیم صهیونیستی را ببرد و با شجاعت مثالزدنی، خط قرمزهای این رژیم را زیر پا بگذارد و آنها را تحقیر کند، چنین چیزی فلسطینیها و همه مسلمانان را امیدوار میکند که اگر متحد شوند، میتوانند نابودی این رژیم را رقم بزنند.
- عملیات طوفانالاقصی کار را به جایی رساند که در یک سال اخیر برای همه ثابت شود که چقدر رژیم صهیونیستی آسیبپذیر است و برخی داستانسراییها و افسانههایی که در مورد قدرت این رژیم بیان میشد، واقعیت ندارد.
- به موازات طوفانالاقصی، حملات هدفمند حزبالله لبنان، یمنیها، مقاومت عراق و بهویژه عملیاتهای «وعده صادق» به خوبی این سخن سالها قبل شهید سیدحسن نصرالله را که در مورد این رژیم گفته بود به ما نشان داد: «واللهِ هی أوهَنُ مِن بَیتِ العَنکَبوت».
- رهبر انقلاب فرمودند: «طوفانالاقصی و مقاومت یکسالهی غزه و لبنان، رژیم غاصب را به جایی رساندند که مهمترین دغدغهاش، حفظ موجودیت خود است؛ یعنی همان دغدغهای که این رژیم در سال های اوّل ولادت نحسش داشت. این بدین معنی است که مجاهدت مردان مبارز فلسطین و لبنان توانسته است رژیم صهیونی را هفتاد سال به عقب برگرداند». یعنی نه تنها روزگار توسعه رژیم صهیونیستی و برنامههای این رژیم برای غرب آسیا به پایان رسیده، بلکه این رژیم به مرحلهای رسیده که به نابودی نزدیک شده و برای بقای خود میجنگد.
- طوفانالاقصی کاری کرد که دنیا علیه صهیونیستها بسیج شود. جاهایی در دنیا تظاهرات و اعتراضات علیه جنایات صهیونیستها صورت گرفت که سابقه نداشت. دولتها و سیاستمداران زیادی در سطح جهان علیه این رژیم شدند. دانشگاههای آمریکا و کشورهای غربی محل اعتراضات شد و... .
- اتفاقات پس از طوفانالاقصی در مجموع موجب شد که ضربات اقتصادی قابل توجه به رژیم صهیونیستی وارد شود. برای مثال، «حیفا» که بخش مهمی از شاهرگهای حیاتی رژیم صهیونیستی در آن قرار دارد و نقش مهمی در اقتصاد این رژیم منحوس دارد، با حملات کوبنده حزبالله روبرو شده است. بندر ایلات در فلسطین اشغالی بهطور جدی مورد حمله نیروهای مقاومت قرار گرفته است. اخیراً خبرگزاری فلسطینی «سما» به نقل از وبسایت پایگاه جهانی کشتیرانی «World Cargo» گزارش داد که «بندر ایلات رژیم صهیونیستی به دلیل کاهش ۸۵ درصدی فعالیت خود در نتیجه حملات حوثیها به کشتیها در دریای سرخ، اعلام ورشکستگی کرده است». به اینها وضعیت تلآویو را هم اضافه کنید که از حملات مقاومت در امان نمانده است. در واقع، پس از طوفانالاقصی امنیت اقتصادی رژیم صهیونیستی به شدت دچار اختلال شده است.
- طوفانالاقصی خنثیکننده یک نقشه شوم بود. رهبر انقلاب فرمودند: «عملیات طوفانالاقصی دقیقاً در لحظهی نیاز منطقه اتفاق افتاد، توضیحش این است که یک نقشهی جامعِ وسیعی به وسیلهی آمریکا و عناصر صهیونیست و دنبالههای آنها و بعضی از دولتهای منطقه طراحی شده بود که بر اساس این نقشهی جامع قرار بود مناسبات و معادلات منطقه تغییر پیدا کند. ارتباط رژیم صهیونیستی با دولتهای منطقه طبق خواستهی خود آن رژیم تنظیم بشود و معنایش تسلط رژیم صهیونیستی بر سیاست و اقتصاد کل منطقهی غرب آسیا بلکه کل دنیای اسلام بود؛ یک برنامهی وسیعی را طراحی کرده بودند که این نتیجهاش بود. این برنامه را با مقدمات زیادی پیش برده بودند؛ آمریکا پشت سر این برنامه بود، انگلیس پشت سر این برنامه بود، جامعهی صهیونیستهای جهانی پشت سر این برنامه بودند، بعضی از دولتهای منطقه با جدیت در این برنامه همکاری می کردند؛ این برنامه به لحظههای پایانی خودش رسیده بود؛ یعنی چیزی نمانده بود که این برنامه و نقشهی بلندمدت به مرحلهی اجرای عملی برسد. در یک چنین لحظهی حساسی حملهی طوفانالاقصی آغاز شد و همهی نقشههای دشمن را بر باد داد».
افقهای روشن مقاومت فلسطین در برابر طرحهای آمریکایی و صهیونیستی
دو سال پس از عملیات طوفانالاقصی، آینده مقاومت فلسطین علیرغم چالشهای عظیم، روشن و پر از امید است، به ویژه با توجه به اصرار حماس بر ادامه مقاومت مسلحانه و وضعیت رو به وخامت رژیم صهیونیستی. تحلیلها نشان میدهد که حماس، هرچند تحت فشار طرح ۲۰ مادهای اخیر ترامپ برای پایان جنگ غزه قرار گرفته – که شامل آتشبس دائمی، آزادی گروگانها، و خلع سلاح نظامی حماس میشود – بر اصول مقاومت پافشاری میکند و تنها جنبههایی مانند آزادی زندانیان فلسطینی را بهصورت مشروط میپذیرد، بدون اینکه ساختار نظامی خود را تسلیم کند.
این طرح، که اسرائیل آن را پذیرفته و مذاکرات غیرمستقیم در مصر را به دنبال داشته، عملاً به نفع اشغالگران است و تلاشی برای تحمیل صلحی ناعادلانه، مشابه «معامله قرن» ترامپ در ۲۰۲۰، محسوب میشود؛ اما حماس با رد کامل خلع سلاح، گزینه بقا و ادامه مبارزه را انتخاب کرده و تأکید دارد که بدون توقف کامل عملیات رژیم در غزه، هیچ توافقی ممکن نیست. این اصرار، ریشه در ایدئولوژی مقاومت دارد و نشاندهنده این است که حماس، علیرغم فشارهای اقتصادی و نظامی، گزینههایش را تمامشده نمیبیند، بلکه آن را فرصتی برای افشای آسیبپذیری رژیم میداند.
پایان کلام؛ پاسخی برای تاریخ
مدتهاست که غزه در خاک و خون است؛ اما تاریخ به ما میگوید شهادتها، تخریب ساختمانها، گرسنگی زنان و کودکان هرگز بهمعنای شکست نیست. این مظلومیت هیمنهٔ اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی را فرو ریخت، نقاب ساختگی مظلومیت را از چهره خبیث آن کنار زد و اسرائیل را به منفورترین رژیم دنیا و صهیونیستها را خبیثترین موجودات جهان تبدیل کرد.
بیداری وجدان انسانها در سراسر جهان شاید بزرگترین دستاورد ۷ اکتبر باشد که از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب دنیا را فراگرفته است. باورمان این است که بیداری انسانها، مقدمهٔ فرج حضرت صاحبالزمان است و این بیداری مرهون همین شهادتها، مظلومیتهاست.
آنچه باید به تاریخ و وجدانهایمان پاسخ دهیم این است که در هنگامهی رویارویی لشکریان خدا و شیطان، ما در کدام سو ایستادیم.
