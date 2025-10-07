ورود یک کاروان نظامی بزرگ آمریکا به بغداد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع محلی اعلام کردند که بیش از ۵۰ خودروی نظامی آمریکایی روز دوشنبه از طریق ایست بازرسی «صقور» در غرب بغداد وارد پایتخت عراق شدند.

این مسیر بخشی از جاده بین‌المللی است که استان الانبار را به بغداد متصل می‌کند.

منبع مذکور به پایگاه خبری «بغداد الیوم» گفت: «این کاروان شامل انواع خودروهای نظامی از جمله نفربرهای زرهی، خودروهای مین‌روب و کانتینرهای بزرگی بود که احتمالاً حامل تجهیزات لجستیکی و نظامی بودند.»

وی افزود: «این عملیات با تدابیر شدید امنیتی انجام شد و نیروهای امنیتی عراق، در طول مسیر مستقر بودند.»

به گفته این منبع، این کاروان یکی از بزرگ‌ترین تحرکات نظامی آمریکا در ماه‌های اخیر به شمار می‌رود.

