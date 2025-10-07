به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع امنیتی عراق از افشای نام یک فرمانده سوریتبار وابسته به گروه داعش خبر دادند که بهطور غیرقانونی از مؤسسه شهدا در استان الانبار، حقوق دریافت میکرده است!
بر اساس اعلام خبرگزاری «المعلومة»، این فرد در جریان پالایش اسامی متقاضیان دریافت حقوق و غرامت، شناسایی شده است. طبق اطلاعات موجود، این تروریست داعشی با همکاری برخی کارکنان ادارات دولتی، به عنوان شهید با تابعیت جعلی عراقی معرفی شده و موفق به دریافت مستمری شده است.
منبع مذکور افزود: برخی افراد بانفوذ با سوءاستفاده از هرجومرج ناشی از تسلط داعش بر بخشهایی از استان الانبار، مبالغ هنگفتی را برای دهها تروریست از جمله اتباع خارجی دریافت کردهاند.
این فرمانده داعشی متهم به مشارکت در قتل نیروهای ارتش، یگان طلایی و نیروهای الحشد الشعبی در جریان نبردهای آزادسازی در استانهای الانبار و نینوا است. همچنین، وی در عملیات بمبگذاری مسیرها و منازل نیروهای امنیتی نقش داشته است.
در پی افشای این تخلفات، مؤسسه شهدا روند بررسی پروندههای آسیبدیدگان را متوقف کرده و اعلام کرده است که تحقیقات درباره جعل و سوءاستفاده در روند ثبت و پردازش پروندهها ادامه دارد.
