کتاب »برگزیده راهنمای حقیقت« در لبنان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، کتاب «برگزیده راهنمای حقیقت» اثر آیت‌الله جعفر سبحانی، به زبان عربی ترجمه و در لبنان منتشر شد.

این اثر مروری گذرا بر پاره‌ای از باورهای شیعه امامیه است. ساختار کتاب بر پایه نُه فصل به شرح زیر استوار گردیده است:

در فصل نخست، چگونگی تکوین، گسترش و بقای شیعه در طول تاریخ و در فصل دوم، برخی از عقاید شیعه که در مقابل افکار انحرافی وهابیت مورد گفت‌وگو قرار می‌گیرد، تبیین گردیده است.

منزلت قرآن در نزد شیعه، موضوع فصل سوم این کتاب قرار گرفته است. در دو فصل بعدی، مسایل مختلفی درباره موضوعات امامت و اهل‌بیت علیهم‌السلام بیان شده است. در فصل ششم، مسئله مهدویت در اسلام محور بحث می باشد که مسایل نظیر تولد امام زمان (عج)، علت غیبت، عمر طولانی و تأخیر در ظهور مورد دقت قرار گرفته است.

دفاع از دیدگاه شیعه درباره برخی از موضوعات فقهی، بررسی دو مسئله تاریخی صلح امام حسن علیه‌السلام با معاویه و ازدواج ام‌کلثوم با عمر، و در نهایت تبیین نظر شیعه پیرامون صحابه، موضوعات مطرح شده در سه فصل پایانی کتاب است.

کتاب برگزیده راهنمای حقیقت با عنوان «الطریق الی الحقیقة» از سوی «محمد روشندل» به زبان عربی ترجمه، و در قطع وزیری منتشر شد.

