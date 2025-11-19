کتاب »نهج البلاغه ـ الحکم القصار« در هندوستان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، کتاب «نهج البلاغه ـ الحکم القصار» به زبان بنگالی ترجمه و در هندوستان منتشر شد.

این اثر گردآوری پندهایی حکیمانه از امیرالمومنین علیه‌السلام است. مؤلف در این اثر، تعداد 370 جمله کوتاه حکمت‌آمیز از کلمات قصار نهج البلاغه را برگزیده و در اختیار خوانندگان قرار داده است.

محتویات این کتاب، مشتمل بر پیام‌هایی انسانی از امام علی علیه السلام بوده و نویسنده در نظر داشته است تا علاوه بر آگاه‌سازی وجدان بشری با استعانت از بیان ساده آن حضرت، شخصیت ممتاز و اندیشه والای انسانی ایشان را نیز معرفی نماید.

روایات درج شده در این کتاب به همراه متن عربی آن‌ها آورده شده و موضوعات مختلفی چون: ارزش بصیرت، زشتی طمع و بخل و ترس، زیبایی صبر و زهد و تقوا، نیکوکاری، غنیمت شمردن فرصت‌ها، آداب معاشرت، ارزش علم، رفتار و گفتار عاقلانه، عفاف و حکمت را شامل شده است.

این اثر از سوی ابوالقاسم محمد انور الکبیر به زبان بنگالی ترجمه و در قطع وزیری منتشر شده است.

