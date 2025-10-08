به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جامعه اسلامی آلبانی برنامه سالانه‌ای از سلسله نشست‌های دینی با عنوان «ثمرات ایمان» را در شماری از مساجد این کشور آغاز کرد. هدف از این برنامه، گسترش آگاهی اسلامی و تقویت ارزش‌های ایمانی در میان مسلمانان عنوان شده است.

به گزارش خبرگزاری الوکه، میراندی شهاج، امام جماعت یکی از مساجد آلبانی در سخنانی خود بر اهمیت چنین جلساتی در تعمیق پیوند مسلمانان با معارف دینی و گسترش روح رحمت و صلح تأکید کرد.

همچنین مدیر دعوت و رسالت اسلامی جامعه آلبانی، با اشاره به آموزه‌های اخلاقی سوره حجرات، بر لزوم دقت در دریافت و انتشار اخبار، تقویت روحیه برادری و مقابله با پدیده‌هایی مانند زورگویی و بی‌توجهی به تربیت اخلاقی کودکان تأکید کرد.

........

پایان پیام