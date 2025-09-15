تمجید رسانۀ محلی بالکان از مسلمانان آلبانی در احترام و پاسداری از میراث دینی مسیحیان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه گزارشگری تحقیقی بالکان، در گزارشی، از نقش مسلمانان روستاهای شهرستان دیبر در شمال شرق آلبانی در حفظ و مرمت کلیساهای تاریخی متعلق به دورۀ بیزانس تمجید کرد.
در این گزارش آمده است مسلمانان در شمالشرق آلبانی با همکاری مسیحیان، از کلیساهای تاریخی معماری بیزانس محافظت میکنند؛ اقدامی که به نماد همزیستی و احترام متقابل میان ادیان در این کشور تبدیل شده است.
در روستاهای هربل و اوپر کرچشت، با وجود آنکه مسیحیان ارتدوکس امروز جمعیت اندکی دارند، همسایگان مسلمانشان همچنان داوطلبانه در مرمت و نگهداری کلیساها مشارکت میکنند. بسیاری از کارهای تعمیراتی این بناها توسط مسلمانان محلی و بدون دریافت مزد انجام گرفته است.
این خبرگزاری در ادامه افزود که این همراهی ریشهای عمیق دارد؛ حتی در دوران سخت کمونیسم، زمانی که دین به طور کامل ممنوع بود، مسلمانان با حمایتهای خود به خانوادههای مسیحی یاری رساندند تا سنتهای دینیشان از بین نرود.
کارشناسان میگویند که کلیساهای باقیمانده از دوران بیزانس و پسابیزانس، امروزه، نهتنها ارزش تاریخی دارند بلکه نشاندهندۀ آن است که جامعۀ مسلمان آلبانی با احترام به مقدسات دیگران، میراث دینی را بخشی از هویت مشترک خود میداند.
گازمیر سجدی، معلم و تاریخپژوه محلی منطقه دیبر آلبانی اظهار داشت: عناصر سازهای شاخص معماری بیزانسی، مانند استفاده از سنگ آهک بهعنوان ملات و پنجرههای باریک، نشان میدهد که این کلیسا در اواخر دوران بیزانس ساخته شده است؛ دورانی که از قرن سوم تا پانزدهم میلادی ادامه داشت.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما