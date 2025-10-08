خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: نه مگر که هر کس به حد شانش منزلی باید از آن خویش داشته باشد؟! شما کم‌شان نیستید. خانه‌ای به قیمت 80 دینار که چیزی نیست. رقمی خواهد شد به مثابه 340 گرم طلای 24 عیار. اما علی(ع) ابرو در هم کشید. خشمگین شد؛ نگاهی غضبناک انداخت بر آن‌که بنا بود از صراط عدالت عدول نکند و چشم برگرفت. پس فرمود: «آن گاه که این خانه می‌خریدی اگر نزد من می‌آمدی، خود قباله‌ می‌نوشتمت» البته به شرحی دیگر...