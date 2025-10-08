  1. صفحه اصلی
پادکست طرز | مبایعه‌نامه

۱۶ مهر ۱۴۰۴ - ۱۸:۴۷
پادکست طرز نگاهی به نهج‌البلاغه است آن‌چنان که به حال و روزگارمان ثمر دارد. در خبرگزاری ابنا سعی می‌کنیم با توجهی تاریخی پادکست طرز را بر مبنای نهج‌البلاغه مبتنی بر کلام حضرت امیرالمومنین(ع) تقدیم شما کنیم. شماره سوم: مبایعه‌نامه.

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: نه مگر که هر کس به حد شانش منزلی باید از آن خویش داشته باشد؟! شما کم‌شان نیستید. خانه‌ای به قیمت 80 دینار که چیزی نیست. رقمی خواهد شد به مثابه 340 گرم طلای 24 عیار. اما علی(ع) ابرو در هم کشید. خشمگین شد؛ نگاهی غضبناک انداخت بر آن‌که بنا بود از صراط عدالت عدول نکند و چشم برگرفت. پس فرمود:  «آن گاه که این خانه می‌خریدی اگر نزد من می‌آمدی، خود قباله‌ می‌نوشتمت» البته به شرحی دیگر...

