به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش مقاومت اسلامی فلسطین«حماس» و میانجیها اعلام کردند که رژیم اسرائیل و مقاومت فلسطین بر سر مفاد مرحله نخست طرح آمریکا برای پایان جنگ در غزه به توافق رسیدهاند.
دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی Truth Social نوشت: امروز روزی بزرگ برای جهان عرب و اسلام، اسرائیل و ایالات متحده است و از نقش میانجیگران از کشورهای قطر، مصر و ترکیه قدردانی میکنیم. او تأکید کرد که این توافق با رویکردی عادلانه برای همه طرفها صورت گرفته است.
ترامپ افزود: بر اساس این توافق، آزادی همه اسرا بهزودی محقق میشود و نیروهای اسرائیلی به خطوطی که مورد توافق قرار گرفتهاند عقبنشینی خواهند کرد؛ این گام نخست برای رسیدن به صلحی پایدار و قدرتمند است.
وزارت خارجه قطر نیز اعلام کرد که در جریان مذاکراتی در شرمالشیخ، درباره مفاد اجرای مرحله نخست آتشبس توافق حاصل شده است؛ توافقی که به توقف جنگ و آزادی اسیران فلسطینی و اسرائیلی منجر خواهد شد.
رسانههای عبری از جمله Channel 12 گزارش دادند که امضای رسمی این توافق امروز (پنجشنبه) انجام میشود و نخستین مرحله آزادی اسرا احتمالاً شنبه یا یکشنبه آغاز خواهد شد.
موضع حماس: عقبنشینی کامل و تبادل اسرا
جنبش حماس نیز با انتشار بیانیهای از دستیابی به توافق برای پایان جنگ بر غزه، خروج کامل نیروهای اشغالگر، ورود کمکهای انسانی و تبادل اسرا خبر داد. حماس تأکید کرد که این توافق نتیجه مذاکرات مسئولانه و جدی در چارچوب طرح پیشنهادی ترامپ در شرمالشیخ بوده است.
در این بیانیه آمده است: از تلاشهای برادران میانجی در قطر، مصر و ترکیه و همچنین از تلاشهای رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، برای پایان دادن کامل به جنگ و عقبنشینی رژیم اشغالگر از نوار غزه قدردانی میکنیم.
حماس همچنین از دولت آمریکا، کشورهای ضامن توافق و دیگر طرفهای عربی، اسلامی و بینالمللی خواست تا رژیم صهیونیستی را به اجرای کامل تعهدات خود وادارند و اجازه ندهند این رژیم از توافق سر باز زند یا آن را به تعویق بیندازد.
حماس در پایان بیانیه خود خطاب به ملت فلسطین اعلام کرد: ملت بزرگ ما در غزه، قدس، کرانه باختری، داخل سرزمین تاریخی فلسطین و در سراسر جهان با ایستادگی و فداکاری بینظیر، نقشههای اشغالگران را برای تسلیم و کوچ اجباری ناکام گذاشتند. ما بر این عهد استوار خواهیم ماند و تا آزادی کامل و تحقق حق تعیین سرنوشت از مبارزه دست نخواهیم کشید.
واکنش رژیم صهیونیستی
از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، اعلام کرد کابینه امروز برای تصویب رسمی توافق و بازگرداندن اسرای اسرائیلی تشکیل جلسه خواهد داد. او گفت: ما اهداف خود را با قدرت دنبال خواهیم کرد و صلح را با همسایگانمان تقویت میکنیم.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما