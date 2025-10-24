به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حازم قاسم، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)، با تأکید بر پایبندی کامل این جنبش به مفاد توافق آتش‌بس، اعلام کرد که حماس در پی اجرای کامل این توافق است و آن را نشانه‌ای از پایان جنگ می‌داند.

تضمین‌های بین‌المللی درباره پایان جنگ

قاسم در سخنانی که امروز جمعه ایراد کرد، گفت حماس تضمین‌هایی از کشورهای مصر، قطر، ترکیه و ایالات متحده آمریکا دریافت کرده که بر اساس آن، جنگ عملاً پایان یافته است. وی افزود: اجرای کامل توافق آتش‌بس، نشانگر پایان واقعی جنگ خواهد بود.

درخواست برای توقف حملات و لغو محاصره غزه

سخنگوی حماس با تأکید بر ضرورت توقف حملات رژیم صهیونیستی، خواستار لغو محاصره نوار غزه و ورود فوری و کافی کمک‌های بشردوستانه شد. وی همچنین هشدار داد که رژیم صهیونیستی از کمک‌های بشردوستانه برای باج‌گیری سیاسی سوءاستفاده می‌کند و باید اقدامی جدی برای جلوگیری از تکرار سیاست تحمیل گرسنگی در غزه صورت گیرد؛ سیاستی که صهیونیست‌ها در سال‌های طولانی محاصره در پیش گرفته‌اند.

کارشکنی رژیم صهیونیستی در اجرای مرحله دوم توافق

با اجرای مرحله نخست توافق غزه که شامل آزادی اسرای فلسطینی و اسرائیلی و عقب‌نشینی محدود نظامیان رژیم صهیونیستی از برخی مناطق غزه بود، این رژیم در اجرای مرحله دوم توافق تعلل و کارشکنی می‌کند. این اقدامات حتی اعتراض آمریکا به عنوان هم‌پیمان اصلی رژیم صهیونیستی را نیز برانگیخته است.

درخواست آمریکا از نتانیاهو برای حفظ توافق آتش‌بس

منابع مطلع اعلام کردند که نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور آمریکا از نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی خواسته‌اند توافق آتش‌بس در غزه را به خطر نیندازد. شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که استیون ویتکاف و جارد کوشنر، نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور غرب آسیا، با بنیامین نتانیاهو دیدار کرده‌اند. به گفته منابع اسرائیلی، این دو مقام آمریکایی به نتانیاهو گفته‌اند که نباید هیچ اقدامی انجام دهد که توافق آتش‌بس را تهدید کند و باید تمام تلاش خود را برای رسیدن به مرحله دوم توافق به کار گیرد. آنان تأکید کردند که به خطر انداختن آتش‌بس کاملاً غیرقابل قبول است.

تلاش حماس برای توافق ملی در غزه پس از جنگ

در خصوص تحولات داخلی فلسطین، قاسم گفت که حماس در پی توافق ملی برای حل مسائل معلق مربوط به مدیریت غزه پس از جنگ است. وی افزود: «ما با قلب و دستان باز به سوی تمام نیروهای فلسطینی، در آستانه گفت‌وگوی ملی فلسطینی هستیم». وی بر لزوم اجماع ملی در غزه تأکید کرد و گفت: همه گروه‌های فلسطینی باید با مسئولیت‌پذیری وارد این گفت‌وگوها شوند. اکنون زمان توافق ملی و اولویت دادن منافع ملی بر منافع حزبی محدود است.

پایبندی حماس به اجرای مرحله اول توافق

قاسم با اشاره به تلاش‌های مستمر حماس به همراه کشورهای واسطه برای تضمین اجرای جامع توافق، تصریح کرد: حماس مرحله اول توافق را با تحویل اسرای زنده و برخی اجساد به اتمام رسانده و در حال حاضر برای تکمیل تحویل باقی‌مانده اجساد تلاش می‌کند.

مرحله دوم توافق نیازمند رایزنی بیشتر است

سخنگوی حماس درباره مرحله دوم توافق گفت این مرحله نیازمند بحث و رایزنی بیشتر با میانجی‌گران است. وی در پایان تأکید کرد که هدف اصلی حماس، توقف کامل و دائمی جنگ علیه ملت فلسطین است.

