زن باایمان در قرآن، اسوه و الگوی همه مؤمنان است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سیفی مازندرانی، در دیدار جمعی از بانوان طلبه حوزه علمیه شهرستان فریدون‌کنار که در دفتر این استاد درس خارج حوزه برگزار شد، با تبیین جایگاه رفیع زن در اسلام، بر ظرفیت والای زن برای رسیدن به مقامی که در آن الگویی برای تمامی مؤمنان، اعم از مرد و زن، باشد، تأکید کرد.»

همسر فرعون، مَثَل اعلای الهی برای اهل ایمان

آیت‌الله سیفی مازندرانی در بیانات خود، با استناد به آیه شریفه "ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون"، تأکید کرد: «اینکه خداوند متعال برای تبیین حقیقت ایمان، یک زن، یعنی "حضرت آسیه"، را به عنوان مثال برای تمامی مؤمنان معرفی می‌کند، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و با هیچ الگوی انسانی دیگری قابل مقایسه نیست.»

وی افزود: «"حضرت آسیه" در کانون کفر و فساد، یعنی کاخ فرعون، به چنان درجه‌ای از ایمان و رشد معنوی دست یافت که خداوند او را نه فقط برای زنان، بلکه برای همه اهل ایمان به عنوان اسوه معرفی می‌کند. این نشان می‌دهد که یک زن، حتی در سخت‌ترین شرایط، می‌تواند به اوج کمالات معنوی نائل شود.»

تزکیه نفس، شاهراه رسیدن به کمال

آیت الله سیفی مازندرانی در بخش دیگری از بیانات خود، راه رسیدن به درجات عالی انسانی را "تزکیه نفس" دانسته و خاطرنشان ساخت: «خداوند در قرآن با یازده قسم متوالی، بر رستگاری کسی که نفس خود را تزکیه کند، تأکید می‌ورزد "قد أَفْلَحَ من زکاها". البته این تزکیه بدون فضل الهی و مجاهدت خود انسان ممکن نیست، چنانکه پیامبر اکرم (ص) با آن مقام والا، روزانه صد بار استغفار می‌کردند.»

ایشان با اشاره به آیه شریفه "ثم کان عاقبة الذین أَسَاءُوا السوأی ان کذبوا بآیات الله"، نسبت به آثار ویرانگر گناه هشدار داده و تصریح کرد: «انباشت گناهان، قلب را تاریک کرده و قدرت فهم و پذیرش حقایق الهی را از انسان سلب می‌کند و سرانجام او را به تکذیب آیات الهی می‌کشاند. کنترل ورودی‌های نفس، مانند چشم، که در قرآن با عبارت "غض بصر" به آن فرمان داده شده، یکی از مهم‌ترین راه‌های تزکیه است.»

حضرت فاطمه معصومه(س)، الگوی یک زن فقیهه و عالمه

آیت‌الله سیفی مازندرانی، بانوان طلبه را به الگوگیری از شخصیت‌های بزرگی همچون "حضرت زینب کبری" (س) و "حضرت معصومه" (س) فراخوانده و بیان داشت: «"حضرت معصومه" (س) یک زن فقیهه و عالمه بود که در غیاب پدر بزرگوارشان، "امام موسی بن جعفر" (ع)، با تسلط کامل به مسائل شرعی مردم قم پاسخ می‌داد، به گونه‌ای که امام پس از مشاهده پاسخ‌ها، با عبارت "فداها ابوها" ایشان را تصدیق و تحسین فرمودند.»

ایشان خطاب به بانوان طلبه تأکید کرد: «شما در راهی قدم گذاشته‌اید که راه علمای بزرگ و صلحا است. باید هر کدام از شما به یک چراغ هدایت برای جامعه، به‌ویژه بانوان، تبدیل شوید.»

امر به معروف و نهی از منکر، ستون خیمه دین

معظم‌له در پایان، با تأکید بر اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر، این واجب الهی را ستون خیمه دین خوانده و گفت: «امر به معروف و نهی از منکر فریضه‌ای بزرگ است که برپایی دیگر فرایض به آن وابسته است ("فریضة عظیمة وبها تقام الفرائض"). اگر این ستون برداشته شود، خیمه دین فرو می‌ریزد. لذا هرگز این فریضه عظیم را ترک نکنید.»

..............

پایان پیام/ 218

