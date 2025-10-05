  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

برگزاری نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین در استان بابل عراق + تصاویر

۱۳ مهر ۱۴۰۴ - ۰۴:۳۹
کد خبر: 1735002
برگزاری نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین در استان بابل عراق + تصاویر

مراسم نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین با حضور شخصیت‌های دینی، عشایر و مردم عراق در شهر الکفل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت شهید سیدحسن نصرالله و شهید سید هاشم صفی الدین و یاران شهیدشان در ورزشگاه المپیک در شهر الکفل در استان بابل عراق برگزار شد.

در این مراسم آیت الله سید مجتبی حسینی نماینده ولی فقیه در عراق و حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدرضا آل ایوب نماینده مجمع جهانی اهل بیت(ع) در عراق، حضور داشتند. 

جمعی از شیوخ عشایر عراق و اقشار مختلف مردم شهر الکفل در مراسم بزرگداشت این شهدا، شرکت کردند. 

برگزاری نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین در استان بابل عراق + تصاویر

برگزاری نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین در استان بابل عراق + تصاویر

برگزاری نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین در استان بابل عراق + تصاویر

برگزاری نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین در استان بابل عراق + تصاویر

برگزاری نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین در استان بابل عراق + تصاویر

برگزاری نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین در استان بابل عراق + تصاویر

چ

برگزاری نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین در استان بابل عراق + تصاویر

برگزاری نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین در استان بابل عراق + تصاویر

برگزاری نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین در استان بابل عراق + تصاویر

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha