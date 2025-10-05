به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت شهید سیدحسن نصرالله و شهید سید هاشم صفی الدین و یاران شهیدشان در ورزشگاه المپیک در شهر الکفل در استان بابل عراق برگزار شد.

در این مراسم آیت الله سید مجتبی حسینی نماینده ولی فقیه در عراق و حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدرضا آل ایوب نماینده مجمع جهانی اهل بیت(ع) در عراق، حضور داشتند.

جمعی از شیوخ عشایر عراق و اقشار مختلف مردم شهر الکفل در مراسم بزرگداشت این شهدا، شرکت کردند.

چ

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸