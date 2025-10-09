به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست رسانه ای همایش ملی «پیشتازان نهضت اسلامی؛ آیت الله محمد یزدی(ره)» با حضور آیت الله عباس کعبی نائب رئیس محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد.

آیت الله عباس کعبی نائب رئیس محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به ویژگی مرحوم آیت‌الله یزدی اظهار کرد: منزل این عالم برجسته توسط او وقف حوزه علمیه شد و این منزل اکنون تبدیل به مرکز تربیت مجتهدان مدیر شده است. آیت الله یزدی خودش را وقف انقلاب اسلامی کرد و او اهتمام به کادرسازی برای اسلام داشت. این عالم برجسته از پیشتازان نهضت انقلاب اسلامی بود.

وی ادامه داد: امام خمینی(ره)، نظریه جامع اسلام شناسی داشتند که براساس این نظریه، اسلام می تواند پیاده شود و در اسلام حکومت وجود دارد. مرحوم آیت الله یزدی هم به فقه حکومتی باور داشت. او یک مجتهد فقیه، مجاهد، بصیر و تکلیف مدار بود که به وحدت اسلامی، توجه داشت. مرحوم آیت الله یزدی به تبلیغ اهمیت می داد و او شخصیت فراجناحی به شمار می رفت.

نائب رئیس محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، مرحوم آیت الله یزدی را انسان شجاع و نترسی دانست و تصریح کرد: این عالم برجسته توان مدیریت حل اختلافات را داشت. او خودش را کمترین حساب می کرد و تواضع و فروتنی عجیبی داشت. مرحوم آیت الله یزدی، مرد امر به معروف و نهی از منکر بود که در صیانت از فرهنگی عمومی، کوتاه نمی آمد، در عین حال حکمت و عقلانیت داشت.

وی خاطرنشان کرد: همایش ملی «پیشتازان نهضت اسلامی؛ آیت الله محمد یزدی(ره)» در ۱۹ آذرماه سال جاری به مدت یک روز برگزار می شود. برگزاری این همایش به همت مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه و با همکاری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و دیگر نهادهای حوزوی است.

در ادامه این نشست حجت الاسلام و المسلمین عبدالمجید یزدی فرزند مرحوم آیت الله یزدی با اشاره به ویژگی های این عالم برجسته گفت: مرحوم آیت الله یزدی، چیزی از دنیا برنداشت ولی عمرش را وقف خدمت به انقلاب اسلامی کرد و او ذوب در امامین انقلاب بود. مرحوم آیت الله یزدی عمار واقعی انقلاب اسلامی به شمار می رفت و او در تمام صحنه ها می گفت که باید حق انقلاب را ادا کرد. نوشته های چاپ نشده از مرحوم آیت الله یزدی باقی مانده است که این نوشته ها به مرور چاپ خواهد شد. این عالم برجسته، یک انسان معادباور بود.

وی افزود: مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه در بزرگداشت پیشتازان انقلاب اسلامی پیشگام است و نخستین همایش در این زمینه با محوریت مرحوم آیت الله یزدی، خواهد بود. این عالم برجسته می گفت که برخی از علما در برخی از مناصب باید در عین داشتن اجتهاد، کار مدیریتی انجام بدهند، اما شاهد بودیم که برخی با وجود تقوا، اثرگذاری لازم را نداشتند، چون ورود به این عرصه ها نیاز به شناخت اصول مدیریت و سیاست دارد. لذا ایشان ایده ایجاد مجتمعی برای آموزش در این عرصه را دادند. مرحوم آیت الله یزدی از مال دنیا تنها سهمی از یک خانه را داشت که همراه همسرش آن خانه را وقف کرد و اکنون مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیریت محمدیه در آن منزل شکل گرفت. مرحوم آیت الله هیچ چیز دیگری از مال دنیا جز آن منزل نداشت، اما با این وجود آن را وقف حوزه کرد.

