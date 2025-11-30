به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین دکتر محمد اسماعیل عبداللهی، دبیر علمی همایش ملی «پیشتازان نهضت اسلامی؛ آیتالله محمد یزدی»، در مصاحبهای به تشریح اهداف و روند اجرایی این رویداد پرداخت. وی اظهار داشت: این همایش به منظور پاسداشت پیشتازان نهضت اسلامی و برای تبیین اندیشهها و تفکر شخصیتهای انقلابی نهضت اسلامی برگزار میشود. آغاز این سلسله همایشها با نام آیتالله محمد یزدی صورت پذیرفت.
به گزارش خبرنگار ابنا، دلیل این انتخاب آن است که این همایش توسط «مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه» آغاز شده که خود موقوفه آیتالله محمد یزدی در حوزه علمیه قم است. وی افزود: مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه، نخستین همایش را به نام وی اختصاص داد. این همایش ابعاد مختلفی از جمله نوآوریهای فقهی، تفسیری، اجتماعی، سیاسی، قضایی و مدیریتی فقیه فقید را مورد بررسی قرار میدهد.
تربیت مجتهد مدیر؛ هدف مجتمع محمدیه
دبیر علمی همایش با ارائه توضیحی درباره مرکز برگزارکننده، مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه حوزه علمیه قم را اولین مجتمع فرا رشتهای معرفی کرد که برای تربیت مجتهدان مدیر جهت مناصب اجتهادی حکومت اسلامی تأسیس شده است. این مجتمع از سال ۱۴۰۰ فعالیت خود را آغاز نموده و هماکنون دو دوره جذب از میان اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه داشته است.
وی تصریح کرد که قریب به سی نفر از اساتید حوزوی، دوره پنجساله توانمندسازی حکمرانی اجتهادی را در آنجا میگذرانند. این مجتمع دارای چهار واحد آموزشی، پژوهشی و اندیشهورزی است: مدرسه عالی فقاهت (با ریاست آیتالله حسینی گرگانی)، پژوهشکده فقه و مدیریت، اندیشکده (با ریاست آقای قائمی)، و مرکز رشد.
ورودیهای مجتمع از اساتید سطوح عالی هستند که حداقل ده سال سابقه تدریس دارند و بورس پنجساله برای گذراندن دوره تخصصی فقه و حکمرانی دریافت میکنند. علاوه بر دروس تخصصی فقه، دروس اقتضایی مانند آمار، روششناسی، ریاضی، زبان انگلیسی و حسابداری نیز در برنامه گنجانده شده است. دروس مدیریتی نیز توسط گروه علمی مدیریت به سرپرستی پروفسور علی رضاییان (چهره ماندگار مدیریت ایران) و با حضور اساتیدی چون خانم دکتر شمس زاهدی و دکتر نقیفر ارائه میشود.
بررسی ابعاد فقهی، قضایی و مدیریتی آیتالله یزدی
حجتالاسلام عبداللهی با بیان اینکه تاکنون قریب به یکصد مقاله علمی برای این همایش دریافت شده است، اظهار داشت که همایش در روز ۱۹ آذرماه در سالن جلسات مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه برگزار خواهد شد.
در این روز، سخنرانهای ویژهای از شخصیتهای ملی حضور خواهند داشت و علاوه بر ارائه مقالات علمی، رونمایی از برخی کتبی که اخیراً درباره آیتالله یزدی منتشر شده، در برنامه خواهد بود.
وی افزود که محورهای همایش شامل نوآوریهای فقهی، قضایی و مدیریتی مرحوم آیتالله یزدی و همچنین بحث اندیشه انقلابی وی و شخصیت وی در نگاه امامین انقلاب است. بخش مهمی از سرفصلهای همایش به معرفی همین موقوفه محمدیه که با سرمایه مادی وی وقف این امر مهم شده، اختصاص دارد. همچنین تلاش میشود پیام مقام معظم رهبری و آیتالله مکارم شیرازی در روز همایش قرائت شود.
همکاری نهادهای عالی کشور و مراکز حوزوی
دبیر علمی همایش با اشاره به همکاری نهادهای مختلف در برگزاری این رویداد مهم علمی، گفت: این همایش با همکاری دانشگاه قم و دانشگاههای مطرح کشور مانند دانشگاه تهران و دانشگاه علامه برگزار میشود. البته مراکز دیگری چون مرکز مدیریت حوزه علمیه، شورای عالی حوزه، جامعه مدرسین حوزه، مجلس خبرگان، قوه قضاییه و شورای نگهبان نیز همکاریهای جدی در برگزاری آن دارند.
حجتالاسلام عبداللهی همچنین اظهار داشت: اطلاعات تکمیلی درباره همایش در سایت آن و سایت مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه موجود است و علاقهمندان میتوانند عبارت «پیشتازان نهضت اسلامی آیتالله محمد یزدی» را در موتورهای جستجوگر، جستجو نمایند.
........
پایان پیام/
نظر شما