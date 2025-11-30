به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اعضای برگزاری همایش ملی بزرگداشت آیتالله یزدی با عنوان «پیشتازان نهضت اسلامی؛ آیتالله محمد یزدی» با آیتالله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) دیدار و درباره روند برگزاری این همایش رایزنی کردند.
به گزارش خبرنگار ابنا، در این دیدار، گزارشی از اقدامات انجام شده در «مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه» که برگزارکننده این همایش است، ارائه شد. این مرکز که متعلق به موقوفه آیتالله یزدی برای تربیت فقیه مدیر مدبر است، با هدف کادرسازی و تربیت مجتهد برای مناصب اجتهادی نظام تأسیس شده و تاکنون دو دوره جذب از اساتید سطوح عالی حوزه داشته است. در این مجتمع، اساتید بورس پنجساله دوره تخصصی فقه و حکمرانی را میگذرانند.
همایش ملی آیتالله یزدی و ترویج اندیشه انقلابی
اختتامیه این رویداد در تاریخ ۱۹ آذرماه برگزار خواهد شد و محورهای آن بر نوآوریهای فقهی، قضایی و مدیریتی آیتالله یزدی و همچنین اندیشه انقلابی وی در نگاه امامین انقلاب متمرکز است.اعضای ستاد برگزاری با تأکید بر ضرورت پاسداشت تفکر انقلابی در حوزه، بیان کردند: پس از رحلت فقهای مجاهدی چون آیتالله یزدی، باید مجدداً این تفکر در قالب گفتمانها و محافل علمی در بدنه طلاب جوان حوزه جاری شود. آیتالله یزدی از قبل انقلاب به دنبال کادرسازی برای نظام در مناطق مختلف بود و در اوج غربت و تبعید، مردمداری و ظرفیت انقلابی خود را حفظ کرد.
گفتمان اهلبیت(ع)؛ بهترین دیپلماسی عمومی
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) در این دیدار، ضمن تقدیر از فعالیتهای این مجتمع که در راستای تربیت مجتهد بهروز برای پاسخگویی به نیازهای نظام گام برمیدارد، بر اهمیت انتشار گفتمان اهلبیت(ع) در جهان تأکید ورزید.
وی افزود: به واسطه انقلاب، ما باید گفتمان اهلبیت(ع) را در دنیا منتشر کنیم؛ این گفتمان میتواند بهترین دیپلماسی عمومی را در دنیا رقم بزند. مجمع جهانی اهلبیت(ع) با وجود بیش از ۴۰۰۰ مبلغ بومی در سراسر جهان، پیام انقلاب و اهلبیت(ع) را منتقل میکند.
آیتالله رمضانی تأکید کرد: این گفتمان برای آنکه کارآمد باشد، باید جامع، دقیق و عمیق به جهان منتقل شود. هیچیک از گفتمانهای رایج مانند لیبرالیسم یا سوسیالیسم، تاب مقاومت در برابر گفتمان جامع اهلبیت(ع) را ندارند.
جامعیت و اثرگذاری آیتالله یزدی
آیتالله رمضانی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیتالله یزدی را شخصیتی «جامع و اثرگذار» خواند. وی افزود: مرحوم یزدی یکی از ارکان تأثیرگذاری انقلاب بود و این نگاه را پذیرفته بود که اسلام "تئوری حکمرانی" دارد و دارای رویکرد حداکثری نسبت به دین است.
وی خاطرنشان کرد: حضور مرحوم یزدی در عرصههای مهم نظام از جمله مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، عضویت در فقهای شورای نگهبان و ریاست قوهقضائیه، نشاندهنده فهم عمیق وی از جریان انقلابی و پذیرش مرجعیت حکمرانی بود. وی در تمام دوران حیات خود، تا لحظه مرگ، به اصل ولایتپذیری پایبند بود.
حفظ حوزه انقلابی در برابر نظام سلطه
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با تأکید بر اینکه ایران پیش از انقلاب در حاشیه تاریخ بود، اظهار داشت که انقلاب، ایران را در متن تاریخ آورد و امروز جغرافیای مقاومت گسترش یافته است.
وی حفظ انقلاب را از اوجب واجبات دانست و گفت: حوزه باید نگاه انقلابی و مقاومت خود را نسبت به نظام سلطه حفظ کند، زیرا نظام سلطه تنها به دنبال تحقیر، تهدید یا وادار کردن ما به تسلیم است. مذاکره در نظام سلطه یعنی دیکته شدن خواستههای آنان. حوزه انقلابی یعنی حفظ آرمانهای انقلاب از جمله عدالت، استقلال و آزادی و تبیین جمهوریت انقلاب بر اساس اسلامیت.
وی در پایان از سازماندهندگان همایش قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که خبرگزاری ابنا به عنوان یگانه رسانه رسمی داخلی پیروان اهلبیت(ع)، در ترویج این گفتمان انقلابی ایفای نقش کند.
