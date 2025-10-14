به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام دکتر مجید یزدی، مسئول دفتر ویژه رئیس قوه قضائیه و مستشار تجدید نظر دادگستری استان قم (که پیش‌تر معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم بوده)، در بازدید از خبرگزاری ابنا، ضمن تبریک فعالیت‌های گسترده این رسانه در زمینه اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، به سؤالات خبرنگار ابنا در خصوص زندگی و سوابق پدر خود، آیت‌الله محمد یزدی، پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار ابنا، فرزند آیت‌الله یزدی در این مصاحبه تفصیلی به مبارزات طولانی‌مدت پدر ارجمند خود علیه رژیم ستم‌شاهی اشاره کرد و گفت او به دلیل سخنرانی‌های مکرر علیه شاه و حمایت از حضرت امام خمینی (ره)، بارها به زندان‌های متعدد رفت و تبعیدهای سختی را در شهرهایی چون بوشهر و رودبار تحمل کرد.

وی همچنین بر همراهی و فداکاری‌های آیت‌الله یزدی در این دوران سخت تأکید نمود.

فرزند آیت‌الله یزدی با اشاره به ده سال ریاست او بر قوه قضائیه و سمت‌های کلیدی دیگر در شورای نگهبان و مجلس خبرگان، وجهه علمی آیت‌الله یزدی را برجسته خواند و اعلام کرد که او در محضر بزرگانی چون حضرت امام، آیت‌الله بروجردی و علامه طباطبایی تلمذ کرد و با بیش از صد جلد کتاب و جزوه، کار علمی را تا پایان عمر رها نساخت. از جمله تألیفات او می‌توان به ترجمه قرآن و نگارش «فقه القرآن» اشاره کرد که او تمامی حق تألیف این دو اثر را وقف عام نمود که بدون نیاز به پرداخت حق التالیف به صورت ارزان‌تر در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

مسئول دفتر ویژه رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با رد اتهامات مالی واردشده به آیت‌الله یزدی، بر ساده‌زیستی او تأکید کرد و توضیح داد که مرحوم هیچ دارایی شخصی جز سه‌دانگ منزل خود در قم نداشت و آن خانه نیز به همراه تمام کتاب‌ها، در انتهای عمرش وقف حوزه علمیه شد و وی هیچگاه امکانات دنیوی برای خود فراهم نکرد. همچنین به ماجرای پیشنهاد سکونت منزل ساده خود به حضرت امام پس از بازگشت از تبعید و توضیح مناقشات پیرامون در اقدام سیاسی نامه به یکی از مراجع اشاره شد.

مجید یزدی در این مصاحبه دلیل دفن سریع آیت‌الله یزدی در روز رحلت را، نیز توضیح داد.

متن مشروح و کامل این مصاحبه به زودی در سایت خبرگزاری ابنا منتشر خواهد شد.

