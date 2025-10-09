به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مؤسسه امکِی حجوعمره، یک نهاد اسلامی و رسمی در نیوزلند، با دعوت از مسلمانان تعدادی از کشورهای اسلامی منطقۀ اقیانوسیه شامل نیوزیلند، استرالیا و فیجی از برگزاری وبینار رایگان «حج ۲۰۲۶» برای آموزش اداب این فریضۀ اسلامی خبر داد؛ این نشست آنلاین روز پنجشنبه ۹ اکتبر ساعت ۸ شب به وقت محلی از طریق گوگل میت برگزار خواهد شد.
این برنامه با هدف فراهم کردن دسترسی آسان به اطلاعات دقیق و کاربردی برای زائران مناطق اقیانوسیه طراحی شده و فرصتی مناسب برای پرسش و پاسخ مستقیم با کارشناسان حج و عمره است. شرکتکنندگان میتوانند نکات مربوط به ثبتنام، برنامهریزی سفر و رعایت آداب دینی را بهصورت آنلاین بیاموزند و آماده سفر معنوی خود به سرزمین وحی شوند.
