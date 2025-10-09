  1. صفحه اصلی
وبینار حج ۲۰۲۶ در نیوزلند برگزار می‌شود

۱۷ مهر ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۴
کد خبر: 1736902
یک نهاد رسمی و اسلامی در نیوزلند با دعوت از مسلمانان نیوزلند، استرالیا، فیجی، در منطقۀ اقیانوسیه، خبر از برگزاری وبینار رایگان با هدف آموزش مناسک فریضۀ عبادی حج را داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مؤسسه ام‌کِی حج‌وعمره، یک نهاد اسلامی و رسمی در نیوزلند، با دعوت از مسلمانان تعدادی از کشورهای اسلامی منطقۀ اقیانوسیه شامل نیوزیلند، استرالیا و فیجی از برگزاری وبینار رایگان «حج ۲۰۲۶» برای آموزش اداب این فریضۀ اسلامی خبر داد؛ این نشست آنلاین روز پنج‌شنبه ۹ اکتبر ساعت ۸ شب به وقت محلی از طریق گوگل میت برگزار خواهد شد.

این برنامه با هدف فراهم کردن دسترسی آسان به اطلاعات دقیق و کاربردی برای زائران مناطق اقیانوسیه طراحی شده و فرصتی مناسب برای پرسش و پاسخ مستقیم با کارشناسان حج و عمره است. شرکت‌کنندگان می‌توانند نکات مربوط به ثبت‌نام، برنامه‌ریزی سفر و رعایت آداب دینی را به‌صورت آنلاین بیاموزند و آماده سفر معنوی خود به سرزمین وحی شوند.

