برگزاری رویدادهای ماه تاریخ و میراث اسلامی ۲۰۲۵ در سراسر کانادا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با آغاز ماه تاریخ اسلامی در کانادا و ماه میراث اسلامی در استان انتاریوی این کشور، از اول ماه میلادی جاری (اکتبر)، مجموعه‌ای از رویدادها در نقاط مختلف کانادا به مناسبت این ماه برگزار می‌شود. این رویدادها به منظور افزایش آگاهی و جشن گرفتن تاریخ، فرهنگ و دستاوردهای جامعه مسلمانان کانادا برگزار می‌شوند.

در برنامه‌های آنلاین، «نشست انعکاس‌ها در قاره‌ها: مبارزه‌ای مشترک، تأملی مشترک – مسلمانان در آفریقای جنوبی و کانادا» که به بررسی تجربه مسلمانان در آفریقای جنوبی و کانادا اختصاص دارد، توسط جمعیت معلمان مسلمان تورنتو و شورای ملی مسلمانان کانادا برگزار می‌شود.

در شهرهای مختلف کانادا نیز برنامه‌های متنوعی اجرا خواهد شد:

هلیفکس : روز بازدید از مسجد امت ۴ اکتبر روز بازدید از مسجد دارتموث ۴ اکتبر

اتاوا : نمایشگاه ماه میراث اسلامی در ساختمان شهرداری ۳ اکتبر بازار پاییزه میراث اسلامی ۵ اکتبر پاسخ جامعه به اسلام‌هراسی و نژادپرستی ضد فلسطینی با حضور امیره الغوابی، نماینده ویژه مقابله با اسلام‌هراسی ۱۴ اکتبر گردهمایی سلام همسایگان ۱۹ اکتبر

کینگستون : وقتی که مناره‌ای وجود نداشت – داستان‌های اولین مسلمانان در کانادا ۲۲ اکتبر

منطقه کلان تورنتو : برمپتون: رویدادهای روز بازدید مساجد برمپتون ۱ اکتبر میسیساگا: ماه میراث اسلامی ۲۵ اکتبر منطقه دورام : داستان‌خوانی ماه تاریخ اسلامی در کتابخانه عمومی پیکرینگ ۴ اکتبر جشن ماه تاریخ اسلامی: عصر طلایی ۵ اکتبر ارتقای صداهای اسلامی ۱۰ اکتبر داستان‌خوانی ماه تاریخ اسلامی در کتابخانه ویتبی و کتابخانه آشوا ۱۸ اکتبر داستان‌خوانی ماه تاریخ اسلامی در کتابخانه کلارینگتون ۲۵ اکتبر

: لندن : هنر اسلامی: نقاشی الگوهای هندسی و گل‌دار ۴ و ۱۸ اکتبر متن به عنوان بیان بصری در خوشنویسی اسلامی ۸ و ۲۱ اکتبر بازار و نمایشگاه میراث اسلامی عصر طلایی ۲۴ تا ۲۶ اکتبر

کمبریج : ماه میراث اسلامی ۴ اکتبر

وینیپگ : تأمل در گذشته و درس گرفتن برای آینده با تاریخ‌نگار حسام منیر ۳ اکتبر

ادمونتون : پیشبرد کانادایی که همه ما در آن جای داریم با نماینده ویژه کانادا برای مقابله با اسلام‌هراسی ۲۷ اکتبر

ونکوور : درس‌های یک رهبر از تاریخ مسلمانان در فلسطین با تاریخ‌نگار حسام منیر ۴ اکتبر قبرستان مسلمانان بیبل هیل، اولین قبرستان مسلمانان کانادا ۲۰ اکتبر



به گزارش خبرگزاری‌های محلی، این رویدادها فرصت مناسبی برای آشنایی با تاریخ و فرهنگ مسلمانان و تقویت گفت‌وگوی میان‌فرهنگی در سراسر کانادا فراهم می‌کنند.

..........

پایان پیام