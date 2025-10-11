به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اتحادیه مسلمانان فیجی (FML) بار دیگر در اطلاعیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی به مسلمانان محلی یادآوری کرد که محصولات مک‌دونالد در فیجی را به‌عنوان خوراکی حلال تأیید نمی‌کند.

مک‌دونالد هم در واکنش به این موضع ادعا کرده است محصولات گوشتی‌اش از جمله گوشت مرغ همچنان توسط اتحادیه انجمن‌های اسلامی نیوزیلند (FIANZ) گواهی حلال دارند.

خبرگزاری استرالیا نوشت بررسی انجام‌شده در اوت ۲۰۲۵ توسط اتحادیه مسلمانان فیجی نشان داد که فرآیند کشتار مکانیکی مورد استفاده توسط تأمین‌کنندگان گوشت مک‌دونالد در نیوزیلند به‌طور کامل با استانداردهای آن‌ها همخوانی ندارد.

در آگوست، مک‌دونالد فیجی برخی از آیتم‌های منوی مرغ را به‌طور موقت متوقف کرد تا راهنمایی‌های بیشتری از مراجع صدور گواهی حلال دریافت کند.

مک‌دونالد یکی از بزرگ‌ترین و مشهورترین شبکه‌های رستوران فست‌فود جهان است که با بیش از ۴۰ هزار شعبه در بیش از ۱۰۰ کشور جهان درحال سرویس‌دهی است.

..........

پایان پیام