به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دوره آموزشی سهروزه مسلمانان فیجی با عنوان گردهمایی مسلمانان جزیرۀ فیجی (Fiji Islands Muslim Retreat ۲۰۲۵) در مسجد محمدی شهر نادی این کشور برگزار شد. این رویداد سهروزه( از ۱۰ تا ۱۲ اکتبر) با حضور فعال مسلمانان محلی فیجی همراه بود و شامل سخنرانیها و بحثهای انگیزشی درباره مسئولیتهای فردی نسبت به خانواده و جامعه بود.
برگزارکنندگان مراسم در پایان این رویداد که علاوه بر مسائل آموزشی جنبۀ تفریحی هم داشت، از همه حاضران و البته حامیان مالی مراسم قدردانی کردند.
