پشت پرده حمایت سیاسی جزایر اقیانوس آرام از اسرائیل

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در سال‌های اخیر، شماری از کشورهای جزایر اقیانوس آرام مواضع آشکار و قابل توجهی در حمایت از اسرائیل از جمله رأی دادن به نفع تل‌آویو در سازمان ملل و افتتاح سفارت در قدس اشغالی، اتخاذ کرده‌اند.

با اینکه این کشورها به دلیل موقعیت جغرافیایی، منابع اقتصادی محدود و جمعیت کم خود، تأثیر بزرگی در سیاست جهانی ندارند، اما حمایتشان از اسرائیل در محافل بین‌المللی – به‌ویژه سازمان ملل – اهمیتی فراتر از وزن سیاسی‌شان پیدا می‌کند.

برای بررسی علل این گرایش، مرکز المستقبل للأبحاث در گزارشی تحلیلی با عنوان «خروج از سایه: چرا کشورهای جزایر اقیانوس آرام از اسرائیل حمایت می‌کنند؟» به بررسی شاخص‌های حمایت، دلایل و پیامدهای آن پرداخته است.

شاخص‌ها و دلایل حمایت:

تقویت روابط دیپلماتیک

کشورهایی مانند نائورو، پالائو و میکرونزی از دهه ۱۹۹۰ روابط کامل دیپلماتیک با اسرائیل برقرار کرده‌اند و حتی برخی از آن‌ها پس از به رسمیت شناخته شدن قدس اشغالی به‌عنوان پایتخت اسرائیل از سوی ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۷، اعلام کردند که قصد دارند سفارتخانه خود را در این شهر افتتاح کنند.

نائورو در اوت ۲۰۱۹ قدس اشغالی را رسماً پایتخت اسرائیل شناخت و پاپوآ گینه نو در سپتامبر ۲۰۲۳ نخستین کشور اقیانوس آرام شد که سفارت خود را در این شهر گشود. همچنین فیجی در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵، در جریان سفر نخست‌وزیرش سیتوِنی رابوکا، سفارت خود را در قدس اشغالی افتتاح کرد و به هفتمین کشور جهان در این زمینه تبدیل شد.

دریافت کمک‌های اقتصادی و همکاری دوجانبه

این کشورها به دلیل ضعف اقتصادی به کمک‌های خارجی وابسته‌اند و اسرائیل نیز از طریق برنامه کمک‌های توسعه‌ای خود موسوم به ماشاف در زمینه‌هایی چون سلامت، کشاورزی و انرژی‌های تجدیدپذیر به آن‌ها کمک می‌کند. در ازای این کمک‌ها، کشورهای جزایر اقیانوس آرام حمایت سیاسی خود را در مجامع بین‌المللی از اسرائیل نشان می‌دهند.

در رأی‌گیری ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۵ درباره بیانیه نیویورک در حمایت از راه‌حل دو دولت، کشورهای میکرونزی، نائورو، پالائو، تونگا و پاپوآ گینه نو به این طرح رأی منفی دادند.

وابستگی به سیاست‌های آمریکا

روابط نزدیک این کشورها با ایالات متحده آمریکا و تعهدات متقابل اقتصادی و نظامی موجب می‌شود تا در سیاست خارجی به‌ویژه در زمینه حمایت از اسرائیل نیز با واشنگتن هماهنگ باشند.

دلایل پنهان و عمیق‌تر حمایت:

هم‌پیمانی با واشنگتن

برخی کشورها مانند میکرونزی، پالائو و جزایر مارشال دارای توافق آزادی وابسته با آمریکا هستند که براساس آن کمک‌های مالی کلان و حمایت نظامی دریافت می‌کنند. از آنجا که آمریکا مهم‌ترین حامی اسرائیل است، این کشورها نیز سیاست خارجی خود را با واشنگتن هماهنگ می‌کنند.

نقش باورهای دینی

در برخی از این کشورها، جوامع مسیحی انجیلی نگاه مذهبی مثبتی به اسرائیل دارند و از منظر اعتقادی از آن حمایت می‌کنند. این باورها در سخنان رهبران سیاسی و پارلمانی نیز بازتاب دارد.

تلاش برای دیده شدن در عرصه جهانی

این کشورها با اتخاذ مواضعی خاص، می‌کوشند از حاشیه سیاست بین‌الملل بیرون بیایند و نفوذی فراتر از وزن واقعی خود به‌دست آورند. حمایت از اسرائیل به آن‌ها فرصت می‌دهد وارد توجه رسانه‌ها شوند و در صحنه بین‌المللی شنیده شوند.

پیامدها و خطرات احتمالی:

درحالی‌که این حمایت، برای کشورهای جزایر اقیانوس آرام دستاوردهایی نمادین به همراه دارد، اما می‌تواند آن‌ها را در معرض خطر انزوای سیاسی از سوی کشورهای جنوب جهانی قرار دهد؛ چراکه بسیاری از کشورهای عربی و اسلامی از فلسطین حمایت می‌کنند.

همچنین اتخاذ چنین مواضعی می‌تواند اعتبار اخلاقی این کشورها را در دفاع از عدالت اقلیمی زیر سؤال ببرد؛ چراکه حمایت از یک رژیم اشغالگر در تضاد با شعارهای عدالت‌طلبانه آن‌هاست.

وزن محدود در معادلات:

با وجود سر و صدای رسانه‌ای اسرائیل درباره حمایت این کشورها، واقعیت این است که وزن ژئوپلیتیکی و اقتصادی کشورهای جزایر اقیانوس آرام در مناقشه فلسطین-اسرائیل ناچیز است و این اتحاد بیشتر جنبه نمادین دارد تا اثر واقعی بر روندهای بین‌المللی.

در بلندمدت، تداوم حمایت این کشورها از تل‌آویو ممکن است آن‌ها را در برابر فشار فزاینده افکار عمومی و ائتلاف جهانی رو به رشد در حمایت از فلسطین قرار دهد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸