وزیر خارجه طالبان برای نخستین بار به هند رفت

امیر خان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان در پاسخ مثبت به دعوت رسمی دهلی نو و با صدور اجازه شورای امنیت سازمان ملل متحد، وارد هند شد.

متقی که برای شرکت در هفتمین نشست فرمت مسکو در کشور روسیه به سر می‌برد، شب گذشته (چهارشنبه ۱۶ مهر) از این کشور مستقیم به هند سفر کرد.

وزارت خارجه افغانستان با بیان این خبر گفته است هدف از این سفر دیدار و گفت‌وگوی متقی با همتای هندی خود و دیگر مقامات هندی، جهت افزایش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری می‌باشد.

وزارت امور خارجه‌ی هند نیز، اعلام کرده است که مقام‌های این کشور با متقی در باره‌ی روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای گفت‌وگو خواهند کرد.

رندهیر جیسوال، سخن‌گوی وزارت خارجه‌ی هند، امروز (پنج‌شنبه، ۱۷ مهر) در شبکه اجتماعی ایکس تأیید کرده است که امیر خان متقی به دهلی نو رسیده و از او استقبال گرم شده است.

سخن‌گوی وزارت خارجه‌ی هند، افزوده است: «ما مشتاقانه منتظر گفت‌وگوهای جذاب با ایشان درباره‌ی روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای هستیم.»

این درحالی است که پیش از این سه بار دیگر حکومت هند از وزیر خارجه طالبان دعوت رسمی به عمل آورده بود، اما به دلیل عدم اجازه شورای امنیت سازمان ملل متحد، سفر او به هند لغو شده بود.

