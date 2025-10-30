آمریکا به هند ۶ ماه فرصت داد تا از بندر چابهار خارج شود/ فشار جدید واشنگتن علیه همکاری تهران و دهلی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه هند اعلام کرد که واشنگتن به دهلی‌نو شش ماه فرصت داده تا فعالیت‌های شرکت‌های هندی در بندر چابهار را متوقف کند و از این پروژه خارج شود. این مهلت تا ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵ ادامه خواهد داشت و پس از آن، شرکت‌های هندی از جمله «ایندیا پورتس گلوبال لیمیتد» در معرض تحریم‌های مستقیم آمریکا قرار خواهند گرفت.

سخنگوی وزارت خارجه هند، «راندیر جایسوال»، در گفت‌وگو با خبرنگاران تأیید کرد که این معافیت موقت در روزهای اخیر صادر شده و تا آوریل ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت. این تصمیم در پی لغو رسمی معافیت سال ۲۰۱۸ از سوی دولت آمریکا اتخاذ شده است؛ معافیتی که به هند و برخی کشورها اجازه می‌داد بدون مواجهه با تحریم‌ها، در بندر چابهار سرمایه‌گذاری کنند.

چابهار؛ گره‌گاه راهبردی ایران و هند در رقابت منطقه‌ای

بندر چابهار، تنها بندر آب‌عمیق ایران در سواحل دریای عمان، نقطه اتصال راهبردی میان ایران، هند و افغانستان محسوب می‌شود. این بندر با فاصله‌ای نزدیک‌تر نسبت به بندر گوادر پاکستان، برای هند اهمیت ژئوپلیتیکی ویژه‌ای دارد و دهلی‌نو طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری قابل توجهی در توسعه زیرساخت‌های آن انجام داده است.

قرارداد همکاری میان تهران و دهلی‌نو در سال گذشته برای تجهیز و توسعه این بندر امضا شد و هند آن را به‌عنوان مسیر جایگزین برای دسترسی به آسیای مرکزی و افغانستان در نظر گرفته بود؛ مسیری که بدون عبور از خاک پاکستان، امکان تجارت و نفوذ منطقه‌ای را برای هند فراهم می‌کرد.

در حالی که هند تلاش دارد روابط خود با ایران، افغانستان و روسیه را حفظ کند، واشنگتن با اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی، به دنبال محدودسازی این همکاری‌هاست. در پایان ماه اوت، دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ، تعرفه‌های ۵۰ درصدی بر کالاهای وارداتی هند اعمال کرد تا دهلی‌نو را وادار به توقف خریدهای نظامی و انرژی از روسیه کند؛ معاملاتی که به‌زعم واشنگتن، به تأمین مالی جنگ اوکراین منجر می‌شود.

افغانستان؛ حلقه سوم در مثلث ژئوپلیتیکی تهران ـ دهلی ـ کابل

در همین راستا، وزیر خارجه افغانستان، «امیرخان متقی»، که کشورش تحت تحریم‌های سازمان ملل قرار دارد، اخیراً به هند سفر کرد. در جریان این سفر، دولت هند اعلام کرد که قصد دارد سفارت خود در کابل را مجدداً فعال کند؛ اقدامی که نشان‌دهنده تلاش دهلی‌نو برای حفظ نفوذ در افغانستان در شرایطی است که روابط کابل و اسلام‌آباد به‌شدت تیره شده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که همکاری‌های منطقه‌ای میان ایران، هند و افغانستان می‌تواند به تقویت محور مقاومت در برابر سلطه‌طلبی آمریکا و رژیم صهیونیستی منجر شود. بندر چابهار به‌عنوان یکی از نمادهای این همکاری، اکنون در معرض تهدید مستقیم واشنگتن قرار گرفته است.

هند و مقاومت در برابر تحریم! آزمونی برای استقلال منطقه‌ای

لغو معافیت بندر چابهار و تهدید به تحریم شرکت‌های هندی، بخشی از سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه ایران و متحدان منطقه‌ای آن است. این اقدامات در راستای تضعیف توان اقتصادی و ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد؛ اما تجربه نشان داده که ایران با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و حمایت‌های راهبردی از سوی محور مقاومت، توان عبور از این فشارها را دارد.

در شرایطی که آمریکا تلاش دارد با ابزار تحریم، همکاری‌های منطقه‌ای را مختل کند، ایستادگی در برابر این فشارها می‌تواند به تقویت استقلال سیاسی و اقتصادی کشورهای منطقه منجر شود. بندر چابهار، نه‌تنها یک پروژه اقتصادی، بلکه نماد مقاومت در برابر سلطه‌طلبی غرب است.

