این افتخار به افرادی اهدا می‌شود که هدف مادام‌العمر نیکسون برای ساختن جهانی صلح‌آمیزتر را پیش می‌برند.

دونالد ترامپ اولین رئیس جمهور در حال خدمت است که جایزه معمار صلح بنیاد ریچارد نیکسون را دریافت می‌کند!

بنیاد ریچارد نیکسون یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در کتابخانه و موزه ریاست جمهوری ریچارد نیکسون در یوربا لیندا، کالیفرنیا است. این کتابخانه در اوت ۱۹۸۳ توسط ریچارد نیکسون، سی و هفتمین رئیس‌جمهور ایالات متحده تأسیس شد.

