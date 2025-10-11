به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شورای روابط آمریکایی-اسلامی (CAIR)که بهعنوان بزرگترین سازمان حقوق مدنی و حمایت از مسلمانان در ایالات متحده آمریکا شناخته میشود، از اهدای جایزه صلح نوبل ۲۰۲۵ به ماریا کورینا ماچادو، سیاستمدار ونزوئلایی، انتقاد کرد و از وی خواست حمایت خود از فاشیسم ضدمسلمان در اروپا و حزب لیکود اسرائیل را رد و عذرخواهی کند.
این سازمان اعلام کرد که انتخاب ماچادو به عنوان برندۀ جایزۀ صلح نوبل، که پیشتر در کنفرانس «میهنپرستان اروپا» در مادرید با حضور رهبران راستگرای افراطی اروپا سخنرانی کرده و روابط نزدیکی با حزب لیکود داشته است، بیاحترامی به فعالانی است که برای عدالت و مقابله با نسلکشی در غزه جان خود را به خطر میاندازند.
گفتنی است لیکود حزبی راستگرای اسرائیلی است که سیاستهایی همچون تشویق به شهرکسازیهای یهودینشین و غیرمجاز در کرانۀ باختری، عدم پذیرش بازگشت فلسطینیان آواره و .... را در دستور کار دارد.
شورای روابط آمریکایی-اسلامی تأکید کرد جایزه صلح نوبل باید به افرادی اهدا شود که با شجاعت و سازگاری اخلاقی برای عدالت همه مردم تلاش میکنند، نه به سیاستمدارانی که در کشور خود دم از دموکراسی میزنند اما از نژادپرستی، تعصب و فاشیسم در خارج از مرزهای خود حمایت میکنند.
این گروه همچنین خواستار بازنگری کمیته نوبل در تصمیم خود شد و تأکید کرد که شخصی که از فاشیسم ضدمسلمان حمایت میکند، شایسته همتراز شدن با بزرگان صلح مانند دکتر مارتین لوتر کینگ نیست.
این سازمان همچنین با تأکید بر اینکه اهدای جایزه به این سیاستمدار ونزوئلایی غیرقابل قبول و توهینآمیز است، پیشنهاد کرد به جای ماچادو، فعالان، روزنامهنگاران و پزشکانی که برای مقابله با نسلکشی در غزه تلاش میکنند، مورد تقدیر قرار گیرند.
پیشتر، ماچادو حمایت خود از دولت اسرائیل و انتقال سفارت ونزوئلا به قدس را اعلام کرده و روابط رسمی با حزب لیکود برقرار کرده بود، اقدامی که شورای آمریکایی اسلامی تأکید دارد در تضاد با اصول عدالت و حقوق بشر جهانی است.
جایزه صلح نوبل در سالهای اخیر با انتقادات فراوانی مواجه شده است، چرا که بسیاری معتقدند این جایزه نهتنها معیارهای عدالت و شایستگی را رعایت نمیکند، بلکه گاه به افرادی اهدا میشود که عملکرد و مواضعشان با اصول واقعی صلح و حقوق بشر همخوانی ندارد. این وضعیت باعث شده اعتبار و اصالت جایزه زیر سؤال رود و بسیاری آن را ابزاری سیاسی بدانند تا تصویری مثبت از برخی سیاستمداران یا جریانها ارائه دهد، نه تجلیل واقعی از صلح و عدالت!
