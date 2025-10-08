به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین مقصود علی دومکی، عضو ارشد مجلس وحدت مسلمین پاکستان اعلام کرد: امروز خواسته میلیونها انسان عدالتطلب در سراسر جهان کاملاً درست و مشروع است که اعطای جایزه صلح نوبل به دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا یا هر رهبر دیگری که در کشتار مردم بیگناه غزه شریک جرم است، توهینی به ارزشهای انسانی و اصول صلح محسوب میشود.
وی افزود: ایالات متحده از بزرگترین مجرمان در قتلعام فلسطینیان، خونریزی در عراق و افغانستان و اعمال ظلم و خشونت در سطح جهان است. اگر وجدان جهانی واقعاً بیدار است، جایزه صلح نوبل باید به افرادی تعلق گیرد که در راه صلح، انسانیت و دفاع از مظلومان، فداکاری واقعی میکنند.
دومکی با اشاره به ناوگان آزادی صمود گفت: گرتا تونبرگ فعال حقوق بشر و سناتور مشتاق احمد خان و دیگر شرکتکنندگان این کاروان که با به خطر انداختن جان خود برای دفاع از فلسطینیان مظلوم، وجدان جهانی را بیدار کردند، شایستهترین افراد برای دریافت جایزه صلح نوبل هستند. این زنان و مردان در برابر نظامهای سلطهگر جهان ایستاده و برای تحقق صلح، عملاً از خود گذشتگی نشان دادهاند، نه آن حاکمانی که دستانشان به خون انسانیت آلوده است.
وی تأکید کرد: ملت پاکستان خواستار آزادی فوری سناتور مشتاق احمد خان و همه اعضای ناوگان صمود از اسارت رژیم صهیونیستی است؛ کسانی که با موضعی شجاعانه از ملت فلسطین حمایت کردند و نقشی مؤثر در بیدارسازی وجدان جهانی داشتند.
دومکی گفت: اگر کمیته نوبل واقعاً به عدالت، حقیقت و اصول صلح پایبند است، باید این جایزه را به کسانی اعطا کند که در برابر ظلم فریاد میزنند، نه به ظالمانی که با ریختن خون بیگناهان ادعای صلح دارند.
وی افزود: نام آمریکا همواره با جنگ، اشغالگری، تروریسم و قتلعام همراه بوده و اعطای جایزه صلح نوبل به رئیسجمهور چنین کشوری، در واقع نمک پاشیدن بر زخم ملتهای مظلوم است. ملت پاکستان نیز تصمیم برای نامزدی دونالد ترامپ برای جایزه نوبل را قاطعانه رد کرده است.
