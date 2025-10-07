اظهارنظر اعضای کمیته اعطای جایزه نوبل درباره شانس ترامپ برای دریافت نوبل صلح

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ طبق گزارش واشنگتن‌پست، حداقل سه عضو از پنج عضو کمیته اعطای جایزه نوبل با ترامپ مخالفند.

رییس کمیته اعطای جایزه نوبل گفته است اعطای جایزه صلح نوبل به یک رییس دولت، بسیار جنجالی است. چرا که وقتی شما رییس دولت باشید، قدرت دارید و در بحران‌ها و چالش‌ها از این قدرت استفاده می‌کنید و حتی ممکن است خون‌ریزی کنید.

طبق گزارش واشنگتن‌پست، یکی دیگر از اعضای کمیته اعطای جایزه صلح نوبل گفته است ترامپ دموکراسی در آمریکا را نابود کرده و همه هنجارهای نظام بین‌الملل را زیر پا لگد کرده است.

برنده جایزه صلح نوبل، جمعه دهم اکتبر (۱۸ مهرماه) اعلام می‌شود.

