میزبانی شهر مشهد از سی و دومین دوره مسابقات ملّی قرآن کریم وزارت جهاد کشاورزی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون فرهنگی و امور جهادی حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: از ۸ هزار نفر شرکت‌کنندگانِ در سی و دومین دوره مسابقات قرآن کریم، ۱۵۰ نفر از متسابقین، به مرحله ملی راه یافتند و امروز شاهد برپاییِ این مسابقات در جوار حرم نورانیِ امام رضا علیه‌السلام، هستیم.

حجت‌الاسلام حسنعلی خوئینی معاون فرهنگی و امور جهادی حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با اعلام این خبر، گفت: همزمان با ایام فاطمیه، مرحله ملی سی و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه کارکنان، خانواده‌ها و فرزندان وزارت جهاد کشاورزی، در جوار مضجع شریف امام مهرانی‌ها، حضرت رضا علیه‌السلام، برگزار گردید.

وی با بیان اینکه این دوره از مسابقات، از تیرماه سال جاری با شرکت ۸ هزار نفر از کارکنان، خانواده‌ها و فرزندان وزارت جهاد کشاورزی در سطح استان‌ها آغاز شد، افزود: پس از برگزاری مرحله استانی، این مسابقات در سطح مناطق ۶گانه، با حضور برندگان استانی برگزار شد.

معاون فرهنگی و امور جهادی حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی به تشریح جزئیات مرحله سوم سی و دومین دوره از مسابقات سراسری قرآن کریم در سطح ملّی پرداخت و عنوان کرد: یکصد و پنجاه نفر از متسابقین، به مرحله ملی راه یافتند و امروز شاهد برپایی این مسابقات در جوار حرم نورانیِ امام رضا علیه‌السلام، هستیم.

وی از حضور اساتید مطرح بین‌المللی در این مسابقات جهت داوریِ متسابقین خبر داد و گفت: شرکت‌کنندگانِ برادر و خواهر در رشته‌های: حفظ کل، حفظ ۲۰ جزء، حفظ ۱۰ جزء، قرائت مجلسی، قرائت تقلیدی، ترتیل و اذان، در دو بازه سنی نوجوانان و بزرگسالان، رقابت می‌کنند.

حجت‌الاسلام خوئینی در پایان، ضمن تشکر از مساعدت و همراهیِ وزیر و نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در اجرای فعالیت‌های فرهنگی خصوصا برپاییِ مسابقات قرآن کریم، تأکید کرد: اگرچه ما تمام تلاش‌مان را انجام می‌دهیم تا مسابقات سالانه‌ی قرآن کریم، بین خانواده‌ی بزرگ وزارت جهاد کشاورزی به بهترین کیفیت انجام شود؛ اما همه می‌دانیم که اینگونه مسابقات، مقدمه تدبّر و عمل به فرامین قرآن کریم می‌باشد؛ لذا بر همه ما لازم است در این مسیر، تلاش مضاعف داشته باشیم.

