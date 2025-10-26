به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شهر برات آلبانی، یکی از شهرهای مهم دینی این کشور، میزبان گردهمایی اسلامی-مسیحیِ «همراه برای خانواده و حفظ ارزشهای آن» بود که با همت نظارت دفتر امور اسلامی این شهر برگزار شد.
شرکتکنندگان در این مراسم به بررسی چالشهای پیش روی خانوادههای آلبانیایی در مواجهه با تغییرات اجتماعی و فکری اخیر پرداختند. مفتی آلبانی در سخنرانی خود خانواده را ستون جامعه اسلامی و مهد ارزشهایی همچون عشق، اخلاق و ایمان دانست و هرگونه تلاش برای تضعیف این نهاد مقدس را نیازمند مسئولیت جمعی و موضع متحد ملی دانست، زیرا غفلت از خانواده به معنای غفلت از هویت، ارزشها و آینده است.
نمایندگان کلیسای ارتدکس و کلیسای کاتولیک نیز بر اهمیت خانواده سنتی بهعنوان یک ارزش مقدس و غیرقابل خدشه تأکید کردند و خاطرنشان کردند که جامعه، دولت و نهادهای دینی وظیفه دارند از آن در برابر هر ایده یا قانونی که بخواهد جایگاه خانواده را تضعیف کند، دفاع کنند.
در پایان، دفتر امور اسلامی برات از تمامی شرکتکنندگان بهخاطر همکاری و موضع متحدشان در دفاع از ارزشهای خانوادگی و اخلاقی قدردانی کرد و بر استمرار تلاشها برای ترویج فرهنگ خانواده و تقویت انسجام اجتماعی در جامعه آلبانی تأکید نمود.
گفتنی است شهر «برات» یکی از شهرهای مهم و دینی در آلبانی به شمار می آید که یونسکو آن را به عنوان نمونه نادری از شهری به سبک اسلامی و الگوی بی نظیری از همزیستی بین پیروان ادیان آسمانی ثبت کرده است.
