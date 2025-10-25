به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری رویداد ملی«جامعه‌پرداز» صبح امروز (شنبه) با حضور حجت‌الاسلام رضا عزت‌زمانی معاون سازمان تبلیغات اسلامی و حجت‌الاسلام رضا رویت رئیس بنیاد ملی خانواده در محل سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

جایگاه خانواده نقطه کانونی تقابل فرهنگی با دشمن

در ابتدای نشست، حجت‌الاسلام عزت‌زمانی با تأکید بر اینکه سازمان تبلیغات اسلامی در کنار بنیاد ملی خانواده به تقویت جریان‌های مردمی می‌پردازد، اظهار داشت: مسئله خانواده و جایگاه زن در آن، یک موضوع عادی نیست، بلکه دال مرکزی هویت جامعه اسلامی است. دشمن دقیقاً همین نقطه را هدف گرفته است، چون می‌داند اگر خانواده تضعیف شود، جامعه از درون فرو می‌پاشد.

وی افزود: در غرب چیزی از مفهوم خانواده باقی نمانده است؛ اما در ایران اسلامی، خانواده و زن نیروی پیش‌برنده حفظ جامعه و فرهنگ است. امروز ده‌ها هزار کنشگر مردمی در حوزه‌های ازدواج، هویت زن، فرزندآوری و پیشگیری از طلاق در میدان هستند و این سرمایه انسانی، پشتوانه جدی انقلاب است.

شناسایی و شبکه‌سازی ۳ هزار مجموعه فعال مردمی

معاون سازمان تبلیغات اسلامی اعلام کرد: در سال‌های اخیر، فرآیند شناسایی و پشتیبانی از این مجموعه‌ها آغاز شده و تاکنون حدود ۳ هزار گروه فعال مردمی در حوزه خانواده احصا و با آنان ارتباط مستمر برقرار شده است. حل مسائل کلیدی کشور بدون حضور مردم ممکن نیست؛ بنابراین دستگاه‌ها موظف‌اند از این گروه‌ها حمایت کنند.

وی با اشاره به حمایت‌های قانونی موجود گفت: در مواد ۳۰ و ۳۱ قانون حمایت از خانواده، بر واگذاری مأموریت‌ها و ایجاد ظرفیت برای گروه‌های مردمی تاکید شده است. بخشی از دستگاه‌های اقتصادی نیز باید نقش حمایتی خود را بپذیرند؛ چرا که مسئله ازدواج و جمعیت فقط فرهنگی نیست، بلکه به اقتصاد آینده کشور گره خورده است.

۴۰ هزار کنشگر شناسایی شد/ ۹۰۰ عملیات میدانی انجام گرفت

در ادامه، حجت‌الاسلام رضا رویت رئیس بنیاد ملی خانواده، با تشریح روند آماده‌سازی رویداد «جامعه‌پرداز» گفت: از سال گذشته کار شناسایی مجموعه‌های مردمی آغاز شد و نتیجه آن شناسایی ۴۰ هزار کنشگر فعال در حوزه جمعیت و خانواده بود. از میان آن‌ها، ۳ هزار مجموعه وارد همکاری و شبکه‌سازی عملی شدند.

وی ادامه داد: در استان‌ها جلسات هم‌افزایی، نشست‌های میدانی و تفاهم‌نامه‌ها انجام شد و تاکنون ۹۰۰ عملیات مشترک مردمی در موضوعات ازدواج، طلاق، فرزندآوری و هویت زن اجرایی شده است. اکنون وارد فاز دوم کار شده‌ایم و هدف این مرحله، حل مسائل هر استان بر اساس اقتضائات بومی است.

حضور نهادهای اقتصادی، حاکمیتی و خیرین برای حمایت عملی

رئیس بنیاد ملی خانواده گفت: در این رویداد برای نخستین‌بار، مجموعه‌های اقتصادی، خیرین و دستگاه‌های حاکمیتی در کنار گروه‌های مردمی قرار می‌گیرند. قرار است طرح‌های اثربخش حمایت شوند.

وی افزود: حدود ۱۰۰ مجموعه موفق و الگو برای معرفی به دیگر فعالان دعوت شده‌اند تا تجارب خود را منتقل کنند. همچنین ۳۰ نهاد و دستگاه حاکمیتی در سطح مدیران ارشد برای ایجاد میزهای حمایت و ارتباط عملی در این رویداد حضور خواهند داشت.

حجت‌الاسلام رویت درباره زمان برگزاری این رویداد گفت: رویداد ملی «جامعه‌پرداز» هشتم آبان‌ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۸ صبح با حضور حدود ۲ هزار مجموعه مردمی از سراسر کشور در در مصلی تهران برگزار می‌شود.

رئیس بنیاد ملی خانواده در پایان گفت: این رویداد نقطه آغاز یک حرکت ملی برای حل مسئله ازدواج، کاهش طلاق و تقویت فرزندآوری در کشور است که با کنشگری مجموعه‌های مردمی صورت می گیرد.

