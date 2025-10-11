به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مسئول بخش امور دینی تولیت مسجد کوفه در کنگره ملی اعتکاف اظهار داشت: اعتکاف یکی از ایستگاههای پاکی روح است که انسان در آن به خداوند روی میآورد و از دغدغهها و هیاهوی دنیا جدا میشود.
«غیث عواد محمد العادلی» اظهار داشت: اعتکاف، پیمانی مقدس میان بنده و پروردگار است؛ جایی که معتکف در خانه خدا میماند، در پی رضایت او و سرشار از امید به اینکه همانگونه که خانه برای طوافکنندگان و معتکفان پاک میشود، دل او نیز پاک گردد.
وی درباره فلسفۀ اعتکاف عنوان کرد: فلسفه اعتکاف بر تأمل و خلوت استوار است؛ اعتکاف فرصتی برای پالایش دل از غمها و تزکیۀ نفس از طریق روی آوردن به قرآن و دعا است. اعتکاف به ما یادآور میشود که آرامش واقعی جز در پناه خدا به دست نمیآید، و روح همانگونه که بدن به غذا نیاز دارد، به معنویت نیازمند است.
رئیس بخش امور دینی تولیت مسجد کوفه تأکید کرد: اعتکاف سفری کوتاه اما ژرف است که هدفش ساختن پلی محکم میان دل و خالق است؛ سفری که انسان از آن با روحی تازه و ایمانی استوار برای رویارویی با زندگی بازمیگردد. از همین دیدگاه، مسجد بزرگ کوفه تصمیم گرفته است به این شعیرۀ مبارک توجه ویژهای داشته باشد، چرا که تأثیری عمیق در بُعد دینی، اجتماعی و تربیتی دارد.
وی درباره اقدامات مسجد بزرگ کوفه در ایام اعتکاف تصریح کرد: هر سال، مسجد بزرگ کوفه، هزاران مؤمن را در صحن مطهر مسجد برای اعتکاف میپذیرد؛ مؤمنانی که از بیش از ده کشور اسلامی به این مکان نورانی میآیند. از این رو، مسجد کوفه تمامی امکانات لازم برای آسایش معتکفان گرامی را فراهم میکند.
