وزیر جنگ طالبان از آغاز رسمی حمله همه جانبه به پاکستان خبر داد!

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت دفاع حکومت طالبان اعلام کرد که در واکنش به آنچه «تجاوزات مرزی پاکستان» خوانده، مواضع ارتش این کشور و همچنین مراکز وابسته به داعش را در امتداد مرزهای خوست، پکتیا، پکتیکا، هلمند و قندهار هدف قرار داده است. به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، وزارت دفاع حکومت طالبان لحظاتی قبل با انتشار بیانیهای اعلام کرد که حملات تلافیجویانهای را علیه پایگاههای نظامی پاکستان در امتداد مرزهای شرقی و جنوبی افغانستان آغاز کرده است.
به گفته این وزارتخانه، این عملیات شامل هدف قرار دادن مراکزی بوده که «برای پرتاب پهپادها به داخل خاک افغانستان و نقض حریم هوایی کشور» مورد استفاده قرار میگرفتند.
در بیانیه طالبان آمده است: «ارتش ملی اسلامی افغانستان تاسیسات نظامی در آن سوی مرز را هدف گرفته که گاهوبیگاه برای حملات علیه غیرنظامیان و آسیب به تمامیت ارضی افغانستان استفاده میشد.»
همزمان با حمله به مواضع ارتش پاکستان، گفته میشود که برخی از مراکز وابسته به گروه داعش در خاک پاکستان نیز هدف قرار گرفته است.
منابع میدانی گزارش دادهاند که در جریان حملات از شهرستانهای «معروف» و «شورابک» ولایت قندهار، دستکم چند پاسگاه مرزی پاکستان سقوط کرده است.
اگرچه هنوز مقامات پاکستانی بهطور رسمی نسبت به این ادعاها واکنش نشان ندادهاند، اما برخی رسانههای محلی در پاکستان از افزایش سطح آمادهباش نظامی در مناطق مرزی با افغانستان خبر دادهاند.
مقامهای طالبان تأکید کردهاند که این عملیات «تا زمان توقف کامل تجاوزات مرزی» ادامه خواهد یافت.
