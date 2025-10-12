به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای مسلمانان فرانسه (CFCM) در بیانیه‌ای رسمی با انتقاد شدید از فلورانس برگود-بلکلر پژوهشگر فرانسوی که خود را در یک برنامه اسلام‌شناس معرفی کرد، مصاحبۀ زندۀ اینترنتی وی را یادآور شد که برگود-بلگر حتی در درک و ترجمه جملات ساده عربی، از جمله عبارت مبتدی «حالت چطور است؟»، دچار مشکل شده بود. این مسئله در حالی رخ داده که او به طور مکرر توسط رسانه‌ها و مقامات دولتی برای ارائۀ گزارش‌های مرتبط با مسلمانان فرانسه دعوت می‌شود و در همان برنامۀ مذکور مدعی شده که زبان عربی را در سوریه آموخته است.

شورای مسلمانان فرانسه همچنین به سوابق گذشتۀ برگود-بلکلر اشاره کرد و گفت: او پیش‌تر اظهاراتی توطئه‌آمیز و تبعیض‌آمیز علیه مسلمانان مطرح کرده است؛ از جمله اظهارات جنجالی در توجیه خرابکاری‌ها علیه اماکن مذهبی مسلمانان در لیون که با مخالفت علیه برچسب‌های اسلام‌ستیزانه کفته خبری از نفرت نیست، نهایتاً تخریب یک ساختمان است.

شورای اسلامی فرانسه در ادامۀ بیانیۀ خود بیان داشت برگود-بلکلر در مصاحبه اخیر خود بار دیگر شورای اسلامی فرانسه را «مافیا» خوانده است، اتهامی که طبق قانون، افترا و توهین تلقی می‌شود.

این شورا اعلام کرد که این اظهارات در پرونده شکایت حقوقی علیه او که به دلیل انتشار پیام توهین‌آمیز در ژانویه ۲۰۲۵ در شبکه X مطرح شده بود، لحاظ خواهد شد.

شورای مسلمانان فرانسه در ادامه افزود که هدف از انتشار این بیانیه نشان دادن ناکارآمدی و جانبداری برخی فعالان و متخصصان نمایشی از اسلام است که به طور مرتب در رسانه‌ها حضور یافته و درباره مسلمانان فرانسه اظهار نظر می‌کنند. این شورا همچنین از اهمیت بازنگری در اعتبار کارهای چنین افرادی و افشای فریبکاری‌های مکرر علیه شهروندان مسلمان فرانسه سخن گفته است.

در پایان، شورای مسلمانان فرانسه تصریح کرده است تنها قوه قضاییه مجاز به رسیدگی و صدور حکم درباره چنین اظهاراتی است و هرگونه تهدید یا حمله شخصی به برگو-بلکلر را محکوم می‌کند.

