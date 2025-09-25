به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ الکساندر بیسونت در جریان تیراندازی سال ۲۰۱۷ در هنگام اقامۀ نماز در مرکز فرهنگی اسلامی ایالت کبک که طی آن شش مرد کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند، مجرم شناخته شد. این حادثه یکی از مرگبارترین موارد اسلامستیزی در تاریخ کانادا به شمار میرود.
حال، رویدادی در فیسبوک بهعنوان اعتراض علیه اسلامی شدن ایالت کبک با نام الکساندر بیسونت تبلیغ میشد و برای ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶، نهمین سالگرد این تراژدی، برنامهریزی شده بود. صفحهٔ مربوطه پس از گزارشهای ارسالی، از فیسبوک حذف شد.
شورای ملی مسلمانان کانادا اعلام کرد مستقیماً با پلتفرم فیسبوک همکاری کرده تا صفحه حذف شود، اما خواستار پاسخگویی متقاضیان شرکت در آن و همۀ کسانی است که این رویداد را ایجاد و برای برگزاری هرچه گستردهتر آن تبلیغ کردهاند.
رئیس این شورا افزود: اقدام فوق نمونهای بسیار نگرانکننده دیگر از تلاش اسلامستیزان برای تهدید مسلمانان در کبک است که میتواند به اقدامات جدی و حتی خشونتآمیز منجر شود.
شورای ملی مسلمانان کانادا در بیانیهای دیگر تأکید کرد: این موضوع بسیار خطرناک است. ما خواستار واکنش فوری از سوی رهبران منتخب و مقامات هستیم.
گفتنی است در سال ۲۰۲۱، روز ۲۹ ژانویه رسماً بهعنوان روز ملی یادبود حمله به مسجد کبک و اقدام علیه اسلامستیزی در کانادا تعیین شده است.
.......................
پایان پیام
نظر شما