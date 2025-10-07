به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ بامداد یکشنبه، آتش‌سوزی در مسجد شهر اوزه، واقع در جنوب فرانسه، منجر به تخریب و آسیب شدید آشپزخانه این مکان عبادی شد. هرچند این حادثه تلفات جانی نداشت، اما انجمن فرهنگی مسلمانان اوزه ضمن ابراز نگرانی شدید، این حادثه را، بنابر تصاویر دوربین مداربسته، عمدی و برنامه‌ریزی شده ‌توصیف کرد.

تصاویر دوربین مداربسته مسجد نشان می‌دهد که پیش از وقوع آتش‌سوزی، مردی وارد مسجد شده و بطری‌هایی در دست داشته است. او رو به دوربین حرکات توهین‌آمیز انجام می‌دهد و علامت صلیب می‌کشد.

ژاندارمری فرانسه پس از حضور در محل، تحقیقات رسمی را آغاز کرده و فیلم‌های دوربین، برای بررسی بیشتر، در اختیار نیروهای تحقیق قرار گرفته است.

اعضای انجمن فرهنگی مسلمانان اوزه تأکید می‌کنند که پیش از این، هیچ‌گونه درگیری یا تنش خاصی در جامعه محلی وجود نداشته و از انگیزه فرد ناشناس اطلاعی ندارند. آنان می‌گویند هیچ نشانه‌ای وجود نداشت که چنین حمله‌ای رخ دهد و تلاش کرده‌اند همواره فضایی آرام و صلح‌آمیز در منطقه ایجاد کنند. در همین راستا، یکی از اعضای انجمن اظهار داشت: هیچ کسی پیش‌بینی این اتفاق را نمی‌کرد. ما شوکه شده‌ایم و نمی‌توانیم دلیل این کار را درک کنیم.

این حادثه در حالی اتفاق افتاد که در ماه‌های اخیر موارد اسلام‌هراسی در فرانسه افزایش یافته است؛ یکی از مسلمانان اوزش به خبرگزاری محلی گفت: این اتفاق‌ها ترسناک است؛ دیگر احساس امنیت نمی‌کنیم.

..........

پایان پیام