فراخوان برای تحقیق درباره جاسوسی از مسلمانان فرانسه به نفع اسرائیل

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شورای فرانسوی دین اسلام از مقامات این کشور خواست درباره ادعاهایی تحقیق کنند که میگویند دو فرد اطلاعاتی درباره مسلمانان فرانسه جمعآوری کرده و آن را به دستگاه اطلاعاتی اسرائیل منتقل کردهاند.
این شورا در بیانیهای به ادعاهایی اشاره کرد مبنی بر اینکه تحقیقاتی درباره مسلمانان در فرانسه بنا بر درخواست شورای نمایندگی مؤسسات یهودی در کشور انجام شده است.
بر اساس این ادعاها، نهادهای سیاسی، اداری و امنیتی فرانسه اطلاعات مربوطه را در اختیار دو نفر – که یکی از آنها اسرائیلی است – قرار دادهاند و سپس این اطلاعات به دستگاههای اطلاعاتی یک کشور خارجی ارسال شده است.
این ادعاها پس از انتشار ویدئویی در شبکههای اجتماعی مطرح شد؛ در این ویدئو «دیدیه لونگ» نویسنده فرانسوی، اظهار میکند که از سال ۲۰۲۳ میلادی تحقیقاتی را برای شورای نمایندگی مؤسسات یهودی در فرانسه و نیز چند نهاد یهودی دیگر در کشور انجام میدهد، و این کار را با همکاری «دوف میمون» – مشاور دولت اسرائیل – پیش میبرد.
لونگ گفته است که با افرادی از جمله مسئولانی در سازمان اطلاعات داخلی فرانسه و اداره اطلاعات نظامی دیدار کرده و اطلاعات بهدستآمده در قالب گزارشهایی به سرویسهای اطلاعاتی اسرائیل ارائه شده است.
به گفته شورای فرانسوی دین اسلام، لونگ و میمون مسلمانان فرانسه را تهدیدی برای یهودیان ساکن این کشور تلقی میکنند.
این شورا از مقامات ذیصلاح، بهویژه وزارت کشور، خواستار گشودن یک تحقیق رسمی درباره این ادعاها شد.
همچنین اعلام کرد که شکایتی را درباره دادههایی که جمعآوری و استفاده شدهاند، به کمیسیون ملی اطلاعات و آزادیها ارائه خواهد کرد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما