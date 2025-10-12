بیانیه ارتش پاکستان: ۲۳ سرباز پاکستانی شهید و ۲۰۰ نفر از نیروهای طالبان کشته شدند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش پاکستان در بیانیهای اعلام کرد که بر اثر تجاوزات شب گذشته (۱۹ مهر) طالبان به پایگاههای ارتش این کشور، ۲۳ نفر از سربازان پاکستانی شهید و ۲۹ نفر دیگر زخمی شدند.
در بیانیه امروز (یکشنبه ۲۰ مهر) ارتش پاکستان همچنین گفته شده است که بر اثر حملات هوایی و زمینی دقیق علیه اردوگاهها و پستهای طالبان و مراکز آموزشی تروریستی، ۲۰۰ نفر از نیروهای طالبان و تروریستان وابسته به آنها کشته شدهاند و شمار زخمیها بسیار بیشتر از این است.
این در حالی است که سخنگوی طالبان صبح امروز در نشست خبری درباره حملات دیشب، تعداد کشتههای ارتش پاکستان را ۵۸ نفر اعلام کرده بود.
ذبیح الله مجاهد دلیل حمله شب گذشته به پایگاههای مرزی پاکستان را نقض حریم هوایی و تمامیت ارضی افغانستان توسط پاکستان اعلام کرده بود.
