به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام «رضا حاجتی» مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد گیلان در نشست با شهرداران استان گیلان در استانداری، طرح ملی «طراوت» را زمینهساز ارتباط نوجوانان و جوانان با مسجد دانست و گفت: این طرح به مدت چهارسال با همکاری کانونهای مساجد و شهرداری یزد اجرا شد و پس از اثربخش بودن آن، توسط وزارت کشور به شهرداریهای سراسر کشور ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه طرح طراوت تزریق روحی تازه به قشر نوجوان ۱۱ تا ۱۷ سال است که مخاطب اصلی آن هستند افزود:«طراوت» طرحی مسجدی منطبق با سیاستهای شهرداریها در حوزه فرهنگی چون حقوق شهروندی، پسماند، محله محوری و ... است که با استفاده از ظرفیت مساجد و حضور مردمی اجرا میشود.
حجت الاسلام حاجتی با بیان اینکه طرح ملی طراوت در چهار بخش عمومی (شامل همه سنین)، تخصصی، مناسبتی، جنبی اجرا میشود تصریح کرد: برنامههای این طرح در هر محله مطابق با نیازمندیهای آن میتواند تعیین شود.
مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد گیلان تصریح کرد: اقتضائات محلات در حوزههای فرهنگی و اجتماعی با محوریت مساجد در قالب این طرح اجرایی میشود که نیازمند همافزایی دستگاههای مختلف چون آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و غیره جهت بهرهگیری از امکانات و ظرفیتهاست.
وی جذب قشر نوجوان و جوان به مسجد با ایجاد فضایی مناسب برای رفع نیازهای فرهنگی و هنری آنان را از اهداف طرح طراوت دانست و بیان کرد: پایگاه و سنگر ما در جنگ تمام عیاری که علیه تمدن غرب آغاز کردیم، مسجد است و اگر این سنگر را حفظ نکنیم مورد هدف دشمن قرار میگیریم.
حجت الاسلام حاجتی با بیان اینکه مسجد سنگر و محل اجتماع ما است تاکید کرد: نوجوانان و جوانان ما با حضور در مسجد و آموزش در این مکان باید مجهز به سلاح دانش و مهارتهای اجتماعی و فردی شوند که از نیازمندیهای جامعه امروز است.
